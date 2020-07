Mit einer eigenen Modekollektion Menschen schick kleiden und dabei auch noch einen guten Zweck unterstützen – für Gina Würthner, Bianca Kersch und Nina Wildegans ist das eine optimale Symbiose. Die drei Freundinnen haben eine eigene Modekollektion „Little Point of you“ entworfen. Mit einem Teil der Einnahmen unterstützen sie soziale Projekte.

Drei auf einer Wellenlänge

Der Grundstein für die eigene Modekollektion gründet, wie in so vielen Fällen, in einem Zufall. Eigentlich war Nina Wildegans „auf der Suche nach Kinderbekleidung, die nicht kitschig ist, für meine Tochter“. Da der Bekleidungsmarkt dies offensichtlich nicht hergibt, entschloss sich die junge Mutter, die Bekleidung für ihre Tochter nach ihren eigenen Vorstellungen individuell selbst zu gestalten. Ihre beiden Freundinnen fanden die Idee gut. „Hier merkt man, dass wir drei die gleiche Wellenlänge haben“, sagt Bianca Kersch.

Hingucker mit grellen Farben

Als die Corona-Krise kam und Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen geschlossen waren, stellte Nina Wildegans, die von Beruf Lehrerin ist, fest, dass „es erschreckend viele Kinder und Jugendliche gibt, die sich zuhause nicht sicher fühlen und im schlimmsten Fall Opfer häuslicher Gewalt werden“. Hiergegen wollten die drei Frauen ein Statement setzen. Sie entwarfen spezielle Corona-Mode, die die Blicke der Passanten unweigerlich auf sich zogen: Kapuzenpullis und Taschen, auf denen in grellen Farben ein Piktogramm mit zwei Menschen und dazwischen ein Pfeil mit der Erinnerung „1,50 Meter Abstand“ an die Abstandsregelung erinnerte. Dabei wollen die Frauen „nicht die hundertste Modemarke erfinden“. Vielmehr kaufen sie die Rohlinge und bedruckten diese individuell. Mit dem Erlös aus dieser ersten Kollektion unterstützten sie Kinder in Not.

Auch Shirts für Männer

Jetzt haben sie die zweite Kollektion entworfen: Kleider und T-Shirts, auf denen dezent das Venussymbol und eine auffällige Schriftborte aufgedruckt werden. Damit sollen Frauen in den Mittelpunkt gerückt werden. Wiederum geht ein Teil des Erlöses an eine Hilfsorganisation, dieses Mal an den Weißen Ring, der sich für Kriminalitätsopfer einsetzt. Für diesen Zweck stand auch eine persönliche Erfahrung Pate. „Eine unserer Gründerinnen ist persönlich vom Thema Stalking betroffen. Es ist uns also ein Anliegen, den Kampf für eine Gesellschaft auf Augenhöhe weiterzuführen“, so Nina Wildegans. Unter dem Motto „Respect what you love“ (Respektiere, was du liebst) will das Trio Frauen und Männer dazu aufrufen, sich gegen häusliche Gewalt und für die Rechte von Frauen stark zu machen. Deshalb wird es diese Kollektion auch als T-Shirts für Männer geben.

Diese drei Frauen wollen mit ihren eigenen Modekreationen die Rolle der Frau in der Gesellschaft stärken und mit dem Verauf soziale Projekte unterstützen. Von links Nina Wildegans, Bianca Kersch und Gina Würthner. | Bild: Sprich, Roland

Jedes Teil, das Gina, „Bibi“ und Nina anfertigen, ist ein Unikat und wird persönlich von den drei Inhaberinnen entworfen, in Handarbeit bedruckt und liebevoll verpackt. Ums Geld verdienen geht es den drei Frauen mit ihrem eigenen Modelabel nicht. Alle drei stehen fest im Berufsleben und arbeiten als Lehrerin, im medizinischen Bereich oder im eigenen Modegeschäft. Aber der gute Zweck „und die Freude, mit unserer eigenen Mode andere Menschen glücklich zu machen“, ist für das Modetrio Ansporn für ihre Arbeit.

Die modische Kleidung für den guten Zweck ist im Modegeschäft „Das kleine Feine“ in der Brunnenstraße 7 in VS-Villingen erhältlich. Oder per Mail an: hello@littlepointofyou.de (spr)