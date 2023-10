Bei der Jubilarfeier der IG Metall Villingen-Schwenningen in den Donauhallen in Donaueschingen wurden die Jubilare des Jahres 2023 geehrt. Insgesamt rund 70 Gäste folgten der Einladung in die Donauhallen in Donaueschingen, berichtet die Gewerkschaft in einer Mitteilung.

Zum Auftakt begrüßte Thomas Bleile, Erster Bevollmächtigter der IG Metall Villingen-Schwenningen, die Anwesenden. Ganz besonders begrüßte Bleile den Landesvorsitzenden des DGB, Kai Burmeister, und den Vorsitzenden des Senioren-Arbeitskreises, Herbert Hirt. Des Weiteren wurden die Gäste Uwe Brandy, ehrenamtlicher Rentenberater und 50-jähriges IGM-Mitglied, und Dirk Pfliegl, Ortsvorstandsmitglied, ehrenamtlicher Referent und 25-jähriges IGM-Mitglied, begrüßt. Zudem bedankte sich Bleile bei seinem IG Metall-Team, unter dem zwei Jubilarinnen dabei sind. Beate Kaltenegger und Burgit Neß feierten jeweils 25 Jahre IGM-Mitgliedschaft.

In seiner Rede ging Burmeister auf besondere allgemeine wie auch gewerkschaftliche Zeitgeschehnisse bei den einzelnen Jahrgängen ein. Beispielhaft zu erwähnen seien die intensiven Streikjahre für höhere Löhne in Westdeutschland 1953 oder der Besuch des US-Präsidenten John F. Kennedy in Berlin 1963, wo er die berühmten Worte „Ich bin ein Berliner“ sprach. 1973 wurde für die Textilindustrie das Weihnachtsgeld eingeführt.

Zum Schluss bedankte sich Burmeister bei den Jubilarinnen und Jubilaren für die langjährige Mitgliedschaft und die damit verbundene Treue bei der IG Metall. Nach dem offiziellen Teil hatten die Anwesenden die Möglichkeit, sich untereinander auszutauschen und bei einer kräftigen Kartoffel- und Kürbisrahmsuppe oder Kaffee und Kuchen gemeinsam in Erinnerungen zu schwelgen. Für 2023 ergaben sich folgende Ehrungen: 25 Jahre Mitgliedschaft: 108 Personen; 40 Jahre Mitgliedschaft: 57 Personen; 50 Jahre Mitgliedschaft: 110 Personen; 60 Jahre Mitgliedschaft: 32 Personen; 70 Jahre Mitgliedschaft: 16 Personen; 75 Jahre Mitgliedschaft: fünf Personen, so die Gewerkschaft.