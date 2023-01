Ute Scholz, Geschäftsführerin der Puppen- und Theaterbühne St. Georgen, sagt:

Angesicht der momentanen Lage und der sich immer deutlicher abzeichnenden klimatischen Veränderungen sowie weltweit schwelenden Konflikte möchte man vielleicht lieber den Kopf in den Sand stecken, statt die Ausschau ins neue Jahr zu wagen.

Auch beim Blick in den Iran müssen wir recht ohnmächtig feststellen, wie wenig Unterstützung wir den mutigen Frauen und Männern, die ihr Leben für den lauten Protest und Einsatz für ihre Freiheitsrechte riskieren, hier vom fernen Europa wirklich zukommen lassen können.

Es gibt Grund zur Freude

Wo man hinblickt Probleme und Krisen und die ganz persönlichen Lebensumstände kommen individuell dann noch on top. Trotzdem entdecke ich große und kleine Ereignisse, auf die ich mich jetzt schon freue: runde Geburtstage und Feste im privaten Umfeld, die man nun in geselliger und auch größerer Runde wieder mit Familie und Freunden ausgiebig feiern kann.

Reisen wird wieder etwas unbeschwerter. Kultur- und Vereinslandschaft werden sich im kommenden Jahr die Gesellschaft zurückerobern, auch wenn gerade in diesem Sektor die zu meisternden Herausforderungen groß sind. Die Menschen sind im vergangenen Jahr zusammengerückt und dieser Zusammenhalt wird uns auch im Neuen Jahr viele schöne Momente bescheren.

Und so sehr uns das Jahr 2022 aufgezeigt hat, wie fragil und zerbrechlich unser aller Wohl sein kann, so hat es doch Bewegung in viele wichtige, längst überfällige Themen gebracht.

Es kommt Bewegung in manche Themen

Ich freu mich daher das in unseren ÖPNV Bewegung kommt. Auch in Punkto Klimaschutz scheint sich – wenn auch immer noch sehr langsam – etwas zu bewegen. Die Energiekrise zwingt uns alle umzudenken und so freue ich mich auch hier auf neue Lösungsansätze. Und ich freue mich auch darüber, dass immer mehr Menschen diese Ideen in ihrem ganz privaten Umfeld entdecken und umsetzen.

Ich freue mich darauf, dass unser Klosterweiher ein klarer Badesee bleibt und wir alle im Sommer einen Sprung ins erfrischende Nass genießen können. Auch wenn die Herausforderungen in 2023 nicht weniger werden, kann ich sagen: Ich freue mich auf das neue Jahr.