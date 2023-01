Thomas Albiez, Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer (IHK) Schwarzwald-Baar-Heuberg, sagt:

Ich freue mich auf 2023, weil ich glaube, dass wir trotz zum Teil sehr düsterer Vorhersagen besser durch das neue Jahr kommen werden, als viele vorhersagen. Ich weiß: Möglicherweise ist das eine gewagte Prognose, denn die Herausforderungen sind so groß wie noch nie.

Die Krisen-Liste ist lang

Ukraine-Krieg, Energiekrise, gestörte Lieferketten mit Materialengpässen, Inflationsangst, steigende Zinsen, die Beziehungen zu China oder eine überschaubare Konsumlaune. Und das ist nur ein Teil einer langen Liste.

Aber ich bin zuversichtlich, denn unser Mittelstand hat uns schon immer durch stürmische Zeiten gebracht. Er stellt in Deutschland 90 Prozent der Arbeitsplätze und 80 Prozent aller Ausbildungsplätze. Anders als die Global Player kann er nicht so einfach seinen Firmensitz verlagern. Kurzum: Er muss sich an unserem Standort behaupten.

Mittelstand ist eine Geisteshaltung

Nach unserem Verständnis geht die Charakterisierung des Mittelstandes über Größe und Umsatz hinaus. Er hat vor allem eine qualitative Bedeutung. Mittelstand ist eine Frage der Geisteshaltung, der Entscheidungsstrukturen und der Bereitschaft, unternehmerisches Risiko zu tragen.

Schwarzwald-Baar-Kreis Weit und breit keine Tankstelle: Warum Bächle dennoch den ersten Wasserstoff-Lastwagen im Land kauft Das könnte Sie auch interessieren

Und ein weiteres Wesensmerkmal prägt den Mittelstand: Er fühlt sich seinen Mitarbeitern und seiner Region besonders verpflichtet. Dies zeigen die überdurchschnittliche Dauer der Betriebszugehörigkeit der Arbeitnehmer, die Bodenständigkeit und die Standorttreue unserer Unternehmen.

Der Mittelstand ist ganz besonders auf wirtschaftsfreundliche Rahmenbedingungen angewiesen, und dafür setzen wir uns vor allem ein. Deshalb ist es mein besonderes Anliegen an die Politik, immer die Verbesserungen der Rahmenbedingungen im Auge zu behalten.

Experten rechnen mit kleinem Plus

Zuversichtlich stimmt mich auch die Vorhersage des Kieler Instituts für Wirtschaftsforschung mit einem kleinen Plus beim Bruttoinlandsprodukt für das nächste Jahr. Außerdem zeichnet sich unsere Gesellschaft gerade in schwierigen Zeiten durch einen besonderen Zusammenhalt aus.

Deshalb: Versuchen wir alles, um 2023 zu einem guten Jahr werden zu lassen. Bleiben wir in diesen Krisenzeiten besonnen, aber gleichzeitig bestimmt. Dann sieht es vielleicht gar nicht so schlecht aus.