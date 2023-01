Marisa Faisst, vierfache Mutter und Geschäftsführerin der Kita Kikripp, sagt:

Ich bin mir sicher, dass mein Jahr 2023 aufregend beginnen und fantastisch enden wird – dazwischen wird es jede Menge Wunder für mich bereit halten. Besonders deshalb, weil ich mir jeden einzelnen Tag vornehme, diesen zu nutzen, anstatt ihn einfach nur zu erleben oder gar zu verschwenden.

Aus diesem Grund lebe ich meine privaten wie beruflichen Ziele und Visionen und teile sie vor allem mit meinen Mitmenschen. In der Gemeinschaft lassen sich Ziele nicht nur angenehmer sondern gleichzeitig auch konsequenter erreichen. In meinem Fall bietet dies beruflich eine positive Richtlinie für knapp 200 Menschen – Kinder, Elternteile, Familien, Mitarbeiter und viele mehr in der Kindertageseinrichtung Kikripp.

Jeder Tag kann entscheidend sein

Jeder Tag könnte für die Kinder der eine Tag sein, an den sie sich Jahre später als Erwachsener erinnern. Sicherlich kennt jeder von uns solch eine prägende Situation. In unsere Kinder sollten wir Herz, Zeit, Verstand, aber auch Geld investieren, damit wir letztendlich alle davon profitieren können.

Leider vergessen wir Erwachsenen häufig, die Welt mit den Augen eines Kindes zu sehen. Im Alltag bleibt kaum Zeit, um innezuhalten. Viele Erwachsene richten ihr Handeln häufig an vorherrschenden Krisen und Problemen aus, die so immer mehr unseren Alltag und sogar unser Wesen bestimmen.

Kinder lassen keinen Moment ungenutzt

Kinder hingegen leben im Hier und Jetzt. Zuversicht, echtes Interesse und Freude bestimmen ihren Alltag und ihr Handeln. Sie lassen keinen Moment ungenutzt verstreichen. Sie streben nach Weiterentwicklung, Glück und Erfüllung.

In diesem Punkt durfte ich von den Kindern wohl weitaus mehr lernen, als ich ihnen je hätte vorleben und beibringen können. Kinder begegnen ihrer Welt und ihren Menschen in der Regel zugewandt, freundlich und dankbar. Diese Eigenschaften sind für mich die wesentlichen Parameter einer erfolgreichen Gesellschaft.

Jeden Tag erinnern mich in der Kikripp 80 Kinderaugenpaare daran, dass das Leben etwas Großartiges und Wunderbares ist, dass es wert ist, jede einzelne Minute auszukosten und es zu schätzen.