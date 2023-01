Joachim Müller, Architekt aus VS-Villingen, sagt:

Warum ich persönlich positiv ins neue Jahr schaue? Da stellt sich doch zuerst die Gegenfrage warum ich denn grundsätzlich meine Perspektive auf 2023 negativ ausrichten sollte? Ja, natürlich sind wir aktuell in einem Maße von unterschiedlichsten Ereignissen geplagt, von denen wir nie gedacht hätten, dass diese uns so heftig ereilen … aber ganz nüchtern, überwindet man Krisen durch Pessimismus oder gar Jammern? Bestimmt nicht!

Ich habe, wie jeder von uns, gesetzte Ziele die ich erreichen möchte: private, geschäftliche oder soziale Ziele. So bleibt mir doch nur, das eigene Handeln danach auszurichten, dass ich meine Energie von klugem, keinesfalls blindem, Optimismus leiten lasse. Zielgerichtete, kreative, nachhaltig wirksame Lösungsfindung in schwierigen Zeiten basiert doch stets auf positivem, nach vorne gerichtetem Denken und Handeln.

Signale für ein friedlicheres Jahr

Und filtert man die auf uns einprasselnden Informationen und sortiert diese, so sind die Signale für das kommende Jahr in ganz vielen wichtigen Aspekten nicht zwingend negativ und so glaube ich an ein gutes und hoffe auf ein friedlicheres Jahr 2023.

Nachsatz: Vielleicht liegt aber auch viel darin, die eigenen Ziele für das kommende Jahr so auszurichten, dass sie etwas maßvoller und nicht einzig von einem Wunsch nach einem „mehr“ geprägt sind? Wer sehnt sich als oberstes Ziel nicht nach Frieden, Gesundheit, Glück … dies erreicht man jedoch selten durch die Suche nach einem „immer mehr“.