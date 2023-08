Vor einigen Wochen sorgte der britische Fußballverein FC Liverpool bei seinem Trainingslager-Aufenthalt in Donaueschingen für Aufsehen, weil sich die Mannschaft unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen komplett vor neugierigen Blicken von Fans und Medien abschottete.

Währenddessen konnte das Team des Bundesligazweitligisten Greuther Fürth, die im Trainingsspiel gegen den FC Liverpool antraten, ihren Aufenthalt in St. Georgen ganz unbehelligt genießen. Und es sind nicht die ersten Promis, die in St. Georgen unerkannt verweilen.

Der Bus von Greuther Fürth steht direkt vor dem Hotel Federwerk. | Bild: Helmut Anzer

Der grüne Mannschaftsbus mit dem großen Kleeblatt als Logo und der Aufschrift „Fußball auf Fränkisch“ steht quer auf mehreren Autoparkplätzen vor dem Hotel „Federwerk“. Dort waren die Spieler von Greuther Fürth untergebracht, nachdem sie sich eine Woche zuvor im Trainingslager in Tirol auf die Begegnung mit dem FC Liverpool vorbereitet haben.

Branimir Hrgota von Greuther Fürth (weißes Trikot) setzt sich beim Testspiel in Villingen-Schwenningen gegen Andrew Andy Robertson ( links ) und Cody Gakpo vom FC Liverpool durch. Das Spiel endete 4:4. | Bild: SpVgg Greuther Fürth / Wolfgang Zink

Das Team gab sich demnach keine Mühe, ihren Aufenthalt im Hotel „Federwerk“ inkognito zu halten. „Wir haben uns dort sehr wohl gefühlt und waren mit dem Aufenthalt sehr zufrieden“, teilt Magnus Rötzer von der Medienabteilung des fränkischen Fußballvereins mit.

Greuther Fürth sind nicht die ersten prominenten Gäste im Hotel Federwerk

Eine Nachfrage bei Hoteldirektor Helmut Anzer ergab, dass die Kicker aus Franken beileibe nicht die ersten prominenten Gäste waren, die in dem 2018 eröffneten Hotel bereits logierten. „Es kommt immer mal vor, dass wir prominente Gäste haben“, so Anzer auf Nachfrage.

Wobei die Definition von prominent jeweils Interpretationssache sei. So seien bereits das britische U-18-Nationalfußballteam sowie zwei professionelle Radsportteams im Federwerk abgestiegen. „Auch verschiedene hochrangige Politiker waren bereits zu Gast“, so Anzer. Aus Gründen der Diskretion nennt er hier allerdings keine Namen.

Blick in Geschichte Auch der berühmte Filmemacher Willy Bogner war nach Abschluss der Dreharbeiten zu seinem Actionfilm „Feuer und Eis“ 1986 im Hotel „Hirsch“, damals führendes Haus am Platz, zu Gast. Die Kinopremiere zum Film „Der Polenweiher“, aus der Feder des St. Georgener Drehbuchautors Thomas Strittmatter fand 1986 mit dem gesamten Cast, darunter „Tatort“-Kommissar Eberhard Feik, im St. Georgener Kino statt. Die Betreiber des Hotels „Kammerer“ äußerten sich auf Nachfrage, ob auch in ihrem Hotel schon prominente Gäste abgestiegen sind, nicht.

Offenbar spricht sich das Ambiente des Hotels bei den Managements von prominenten Persönlichkeiten inzwischen herum, die das Hotel „Federwerk“ inzwischen auf der Liste der Destinationen im Schwarzwald haben.

Seltenes Bilddokument: 1985 wird der Roman „Der Polenweiher“ auf einem Bauernhof in Langenschiltach verfilmt. Thomas Strittmatter (Zweiter von links), damals gerade 23 Jahre alt, ist bei den Dreharbeiten dabei. Auf dem Bild erläutert Regisseur Nico Hoffmann (rechts) Schauspieler Eberhard Feik die nächste Szene. Auf dem Bild zu sehen ist zudem links Wolf-Dietrich Sprenger und der kleine Manfred Epting, der eine Filmrolle als Hirtenbub bekam. Die Premiere des Films fand ein Jahr später im St. Georgener Kino statt, das extra für diesen Zweck noch einmal reaktiviert wurde. | Bild: Sprich, Roland

Wincent Weiss war auch schon im Hotel Federwerk

Dabei gefällt es den Künstlermanagements als auch den Promis selbst, dass sie hier weitgehend unbehelligt sind vor Fans. „Im vergangenen Jahr war ein bekannter Sänger hier zu Gast, nachdem er in Villingen-Schwenningen ein Konzert gegeben hat“, sagt Anzer. Nach SÜDKURIER-Recherchen handelte es sich dabei um den deutschen Popsänger Wincent Weiss, wie Anzer dann auch bestätigte. Weiss („Frische Luft“, „Irgendwo ankommen“) war im vergangenen Jahr einer der Künstler, die beim Sommersound VS auftraten.

Auch er zeigte keinerlei Starallüren und frühstückte am Morgen nach dem Konzert ganz normal im Frühstückssaal. Dort sei er nur von einem anderen Gast erkannt und um ein Foto gebeten worden.

Destination für berühmte Gäste

Dass das Hotel „Federwerk“ sich langsam zu einer Destination für berühmte Gäste etabliert, kann Helmut Anzer nachvollziehen. „Wir haben sehr schön eingerichtete Zimmer und ein angenehmes Ambiente“, so der Hoteldirektor.

Hardrock trifft auf Schwarzwaldhotel

Der freut sich übrigens bereits auf die nächsten prominenten Gäste. „Wir werden einige Bands vom Tennenbronner Metalacker beherbergen“, verrät Anzer. Auch in früheren Jahren waren schon mehrfach prominente Gäste in St. Georgen zu Gast und genossen die hiesige Gastronomie.

Startrompeter Walter Scholz, hier beim Auftritt im Lorenzhaus 2011, genoss gutes Essen im Gasthaus „Zur Stadt Frankfurt“. | Bild: Sprich, Roland

Wolfram Morat vom Gasthaus „Zur Stadt Frankfurt“ erinnert sich, dass „wir früher prominente Gäste zu Gast hatten, die gemeinsam mit der Gastspieldirektion Harald Schubert zum Essen kamen. So seien unter anderem schon die Volkmusikantinnen Maria und Margot Hellwig und Startrompeter Walter Scholz in der „Frankfurt“ zu Gast gewesen. Auch die jüngst verstorbene Schauspielerin Ursula Cantieni („Die Fallers“) war nach der Filmpremiere von „Der Polenweiher“ Gast in dem Traditionsgasthaus.