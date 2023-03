Wie lange muss die Fahrbahndecke einer Kreisstraße halten? 30 Jahre? Schön wär‘s, aber die Realität sieht eben anders aus. „Manche Straßen halten auch weniger lange als 30 Jahre“, weiß Landrat Sven Hinterseh.

Dann muss investiert werden – und dafür gibt es auch klare, selbst gesetzte Vorgaben des Landkreises. Eigentlich. Klappt aber nicht immer, zuletzt fiel das Landratsamt deutlich hinter diese Zielmarken zurück.

Konkret: In elf Jahren zwischen 2011 und 2021 habe der Landkreis insgesamt 14,81 Millionen Euro in die Sanierung der Kreisstraßen investiert und damit 74 Kilometer saniert, berichtete Gerold Günzer, der Leiter des Kreisstraßenbauamtes, jetzt im Ausschuss für Umwelt und Technik des Kreistags.

Gerold Günzer, scheidender Chef des Kreisstraßenbauamts, berichtet im Ausschuss für Umwelt und Technik des Kreistags. | Bild: Felicitas Schück

In diesem Zeitraum wurden allerdings ungefähr vier Millionen Euro weniger investiert als ursprünglich vorgesehen, so Günzers Bilanz zum insgesamt vierten Fünf-Jahres-Fahrplandeckungsprogramm, das der Kreistag seit der Verwaltungsreform im Jahr 2005 verabschiedet hat.

Im jetzt geltenden, neuen Sanierungsprogramm sollten die Ziele wieder eingehalten werden, plädierte Günzer im Ausschuss.

Jedes Jahr 2,5 Millionen Euro für die Kreisstraßen

„Um einer weiteren Verschlechterung der Kreisstraßeninfrastruktur entgegenzutreten, sollten wie im Kreisstraßen-Fahrplandeckenerneuerungsprogramm 2022 bis 2026 abgebildet, konsequent 2,5 Millionen Euro pro Jahr investiert werden“.

Als Zielvorgabe definierte der scheidende Leiter des Straßenbauamtes eine jährliche Länge von zehn Kilometern zu erneuernden Fahrbahndecken im Kreis. 300 Kilometer Kreisstraßen sind es insgesamt. Mit dieser Taktung käme theoretisch jeder Kreisstraßenkilometer einmal alle 30 Jahre in den Genuss einer Überholung.

In den ersten fünf Jahren wurde der Vorgabe entsprochen, insgesamt wurden 52 Kilometer saniert. Zwischen 2016 und 2020 waren es nur acht Kilometer. Und während Corona konnte der Vorgabe ebenfalls nicht entsprochen werden.

CDU-Kreisrat Jürgen Roth (links vorne) findet, dass durchaus ein gewaltiges Investitionsvolumen bewältigt worden sei, um die Kreisstraßen in Schuss zu halten. | Bild: Felicitas Schück

„Wir brauchen uns nicht verstecken, wie haben ein großes Investitionsvolumen geschafft“, kommentierte CDU-Kreisrat Jürgen Roth, zugleich Oberbürgermeister von Villingen-Schwenningen.

In den ersten fünf Jahren sei immerhin eine Million Euro pro Jahr investiert worden, später wurde dann auf zweieinhalb Millionen aufgestockt, von diesen aber nur 1,7 Millionen auf die Straße gebracht.

Der Erhalt der Straßeninfrastruktur sei den Grünen ein Anliegen, sagte Cornelia Kunkis. Adolf Baumann (FDP) dankte Günzer für seine Arbeit. „Man spürt Ihr Herzblut“. Wenn man drei Jahre lang nichts mache, „holt es uns immer wieder ein.“

SPD-Kreisrat Edgar Schurr hieb in die gleiche Kerbe. „Ich denke, unsere Straßen sind in gutem Zustand, aber man muss Sorge tragen, dass es in Zukunft so bleibt.“

Und was ist mit den Radwegen?

Maren Ott (Grüne) fragte nach der Radwegeplanung. „Wir geben das in Auftrag, dass wir den aktuellen Stand der Radwegeplanung hören“, versprach Landrat Sven Hinterseh. Es werde Thema der nächsten oder übernächsten Sitzung sein.

