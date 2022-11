von Dominik Zahorka

Gleich drei Fälle eines bereits mehrfach vorbestraften Täters wurden am vergangenen Mittwoch am Amtsgericht Villingen verhandelt.

Zum einen warf die Staatsanwaltschaft dem 24-jährigen Angeklagten vor, am 18. Juni 2021 seine Lebensgefährtin in der Öffentlichkeit so stark gewürgt zu haben, dass diese Hämatome und Würgemale davongetragen habe. Außerdem habe er das Handy der Verlobten zerstört und in eine Fluss geworfen. Die Lebensgefährtin verweigerte allerdings jetzt im Prozess die Aussage.

Zum anderen soll der Angeklagte am 16. Juli 2021 gleich mehrere Straftaten begangen haben. Zunächst soll er zwar hilfreich zur Stelle gewesen sein, als eine Frau und ihr Lebensgefährte in einer Grünanlage von einer Gruppe Jugendlicher angegriffen und verletzt worden waren.

Aus dem Helfer wird plötzlich ein Angreifer

Der Angeklagte habe der damals 36-Jährigen geholfen, ihren nicht mehr ansprechbaren Lebensgefährten nach Hause zu bringen. Doch dann sei er anschließend zudringlich geworden, habe die Frau an den Brüsten und im Intimbereich berührt und schließlich versucht, ihr die Hose herunterzureißen.

Da die Frau sich habe losreißen und im Schlafzimmer einschließen können, sei der Angeklagte wieder gegangen. Allerdings habe er dabei Schmuck und mehrere Elektrogeräte im Wert von über 1000 Euro mitgenommen.

Schwarzwald-Baar Betrügerischer Hausverwalter: Warum die Kläger gerade nicht auf ihr Geld hoffen können Das könnte Sie auch interessieren

Die Polizei hatte die Identität des Angeklagten danach über DNA-Spuren an Zigarettenkippen und einer Bierdose ermittelt, die der 24-Jährige in der Wohnung der Geschädigten zurückgelassen hatte.

Blieb noch ein letzter Anklagepunkt: Der Mann soll am 30. Juli 2021 ein Auto zerkratzt und die Seitenspiegel abgerissen haben. So sei ein Schaden von 4060 Euro entstanden.

Angeklagter leugnet fast alle Vorwürfe

Der Angeklagte leugnete fast alle Anklagepunkte. Nur die Sachbeschädigung gestand er in vollem Umfang. Der 24-Jährige ist der Justiz aber durchaus kein Unbekannter. Er ist bereits zu mehreren Bewährungs- und Haftstrafen verurteilt worden, unter anderem wegen Drogenhandels, gefährlicher Körperverletzung und Diebstahl.

Villingen-Schwenningen Erst Kondom verweigert, dann Schläge: Wenn aus einem Sex-Treffen eine Straftat wird Das könnte Sie auch interessieren

Die Geschädigte des sexuellen Übergriffs, die außerdem als Nebenklägerin auftrat, schilderte noch einmal genau die Geschehnisse des 16. Juli. Eine Zeugin und zwei Polizeibeamte, welche die Körperverletzung am 18. Juni gesehen hatten, sagten ebenfalls aus.

Negative Sozialprognose

Die Staatsanwaltschaft betonte die Glaubwürdigkeit der Zeugen und hob die „enorme kriminelle Energie“ hervor, mit welcher der Angeklagte vorgegangen sei. Sie beantragte aufgrund der negativen Sozialprognose des Angeklagten eine Haftstrafe von einem Jahr und sechs Monaten.

Die Verteidigung sah die Schuld des Angeklagten als nicht ausreichend erwiesen an, da die Geschädigte bei der Polizei und vor Gericht teilweise abweichende Angaben gemacht habe.

Richter Christian Bäumler unterstrich hingegen die Glaubwürdigkeit der Zeugin. Er verurteilte den Angeklagten wegen der Masse der begangenen Verbrechen und der schlechten Sozialprognose zu einer Haftstrafe von einem Jahr und drei Monaten.