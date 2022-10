Der Krisen-Modus an den Hochschulen geht weiter. Denn: Auch Hörsäle, Labore und Seminarräume wollen beheizt und beleuchtet werden, während die Preise für Gas und Strom steigen und steigen.

Telefon statt Video-Konferenz?

Manche Hochschulen erwägen bereits, die Weihnachtspause zu verlängern. Andere wollen die Digitalisierung schon wieder zurückfahren – wie die Technische Universität Darmstadt. Diese schlägt auf ihrer Webseite zum Thema Energiesparen vor, zu überprüfen, ob E-Mail-Anhänge nötig sein und ob statt einer Videokonferenz auch ein Telefonat ausreiche.

„Wir sind eine Präsenzhochschule und tun alles dafür, dass das auch im Wintersemester so bleibt.“ Anja Bieber, Sprecherin der Hochschule Furtwangen

An der Hochschule Furtwangen weiß man, dass Winter eisig sein können – vor allem am Hauptstandort im Bregtal, aber auch an den Standorten VS und Tuttlingen. In die Home-Universität will man die Studierenden aber nicht schicken. „Wir sind eine Präsenzhochschule und tun alles dafür, dass das auch im Wintersemester so bleibt“, sagt Anja Bieber, Sprecherin der HFU.

Anja Bieber, Sprecherin der Hochschule Furtwangen. | Bild: Corinna Caruso/HFU

„Was Corona angeht – das haben wir natürlich nicht in der Hand“, sagt sie. „Durch Corona sind wir letztlich aber gut gekommen.“ Labore, Praktika, Veranstaltungen hätten unter strengeren Regeln angeboten werden können. Der Umstieg auf Online sei hervorragend gelungen. „Von daher sind wir zuversichtlich.“

Erinnerungshilfe in jedem Raum

Um der Energiekrise zu begegnen, habe die HFU eine Energiesparkampagne gestartet, die auf Sensibilisierung aller setzt, die sich an der Hochschule bewegen. „Sei Energieretter:in“ laute das Motto, sagt Anja Bieber. In jedem Hörsaal finden sich kleine Hinweise: Fenster zu, Licht aus – in der Summe sparen auch viele kleine Maßnahmen eine Menge ein. An die Heizvorgaben von Bund und Ländern werde man sich selbstverständlich halten.

Blick in einen Heizraum: Nach den Vorgaben der Bundesregierung soll in öffentlichen Gebäuden, wozu auch Hochschulen zählen, die Temperatur auf 19 Grad begrenzt werden. | Bild: Nathalie Göbel

Die Hochschule setzt auch auf erneuerbare Energien: Allein am Standort Furtwangen befinden sich auf 5900 Quadratmeter Dachfläche Photovoltaikanlage, weitere 1700 Quadratmeter sind begrünt. „Das entspricht 60 Prozent unserer Dachflächen in Furtwangen“, sagt Anja Bieber.

Und wenn‘s im Hörsaal kalt wird? „Wir haben das Programm ‚Bewegte Pause‘, das von der Fakultät Gesundheit, Sicherheit und Gesellschaft entwickelt wurde“, schildert Anja Bieber. Dabei gibt es kurze, zehnminütige Trainingseinheiten, die man live, aber auch online zu Hause mitmachen kann. Angeleitet werden die kleinen Workouts von Studierenden. „Das wird unglaublich gut angenommen.“