Wenn das Wetter heiß und drückend ist, drinnen die Luft steht und draußen die Sonne sticht, dann ist Abkühlung hoch willkommen. Doch wo wäre ein lohnendes Ausflugsziel zu finden, das etwas Erholung von der Hitze verspricht? Womöglich gleich vor der Haustüre oder in wenigen Kilometern Entfernung.

Badeseen und Badeweiher

Bei Baden und Sommer kommt vielen zuerst der nächstgelegene See in den Sinn. Doch nicht jeder See ist unbedingt zum Baden geeignet. Die Wasserqualität ist ein ausschlaggebender Faktor, ob Baden in einem See erlaubt ist. Die kontrolliert das jeweilige Bundesland. Im Schwarzwald-Baar-Kreis werden sechs Gewässer für Badezwecke offiziell überwacht. In einem davon ist das Baden derzeit verboten.

Riedsee in Donaueschingen

in Donaueschingen Naturfreibad in Schonach

Klosterweiher in St. Georgen

in St. Georgen Kirnbergsee in Bräunlingen

in Bräunlingen Kofenweiher in Hüfingen

Der Sunthauser See ist traditionell auch ein Badesee, aber derzeit vom Land gesperrt. Das Wasser weist erhöhte mikrobiologische Belastungen auf und liegt qualitativ unter dem Normbereich.

Weitere Badeseen in der Nähe des Schwarzwald-Baar-Kreises:

Naturbad in St. Märgen

Schluchsee

Titisee

Windgfällweiher bei Altglashütten

Weitere Seen und Weiher

Es gibt mehr als sechs Seen im Schwarzwald-Baar-Kreis. Doch darf in diesen einfach so gebadet werden? Laut Land Baden-Württemberg grundsätzlich ja, aber die örtlichen Rathäuser können aus Gründen des Natur- und Gesundheitsschutzes und der Sicherheit das Baden verbieten.

Deswegen sollten Badegäste sich vorher informieren oder nach Verbotsschildern Ausschau halten.

Im Linachstausee ist beispielsweise nur zu besonderen Veranstaltungen das Baden erlaubt, da an diesen Tagen die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) die Badegäste beaufsichtigt und so ein sicheres Badevergnügen gewährleistet.

Aber es muss nicht immer ein Bad sein. Bereits ein Spaziergang an Gewässern – oder ein kleines Fußbad – ist oft schon erholsam, weil die Temperaturen an Seen und Flüssen oft etwas kühler sind. In den unten aufgeführten Seen sollte aber zwingend auf örtliche Schilder und Anweisungen geachtet werden.

Das sagt das Wassergesetz Laut dem Wassergesetz von Baden Württemberg sind „oberirdische Gewässer zum Baden, Schöpfen mit Handgefäßen, Tränken, Schwemmen und zu ähnlichen unschädlichen Verrichtungen, zum Fahren mit kleinen Fahrzeugen ohne eigene Triebkraft und als Eisbahn (...) als Gemeingebrauch jedermann gestattet“. Mit Gemeingebrauch wird gemeint, dass jede Person ein Recht darauf hat, die entsprechenden Gewässer ihrer Bestimmung nach zu nutzen. Ausgenommen davon sind in diesem Gesetz: Speicherbecken sowie Gewässer in Hofräumen, Gärten oder Parkanlagen.

Der Blindensee auf diesem Archivbild liegt in einem Naturschutzgebiet. Hier darf auf jeden Fall nicht geschwommen werden. | Bild: Sprich, Roland

Bergsee in Triberg

in Triberg Blindensee bei Schönwald ist in einem Naturschutzgebiet : dort darf nicht gebadet werden

bei Schönwald ist in einem : dort darf nicht gebadet werden Eisweiher in Villingen

in Villingen Linachstausee : dort darf nur an ausgewählten Tagen gebadet werden, wenn eine Badeaufsicht gewährleistet ist.

: dort darf nur an ausgewählten Tagen gebadet werden, wenn eine Badeaufsicht gewährleistet ist. Mönchsee nördlich von Villingen

Moorsee westlich von Villingen

westlich von Villingen Moosweiher in Schwenningen

Oberer Weiher bei Wolterdingen

bei Wolterdingen Parksee in Schwenningen

in Schwenningen Pfeifenlochweiher im Neuhäuslewald bei Villingen

im Neuhäuslewald bei Villingen Sägeweiher in Königsfeld

in Königsfeld Salinensee in Bad Dürrheim

in Bad Dürrheim Teufensee bei Fischbach

bei Fischbach Unterhölzer Weiher bei Pfohren

bei Pfohren Waldsee westlich von Villingen

Weitere Seen in der Nähe des Schwarzwald-Baar-Kreises:

Plattensee bei St. Peter

bei St. Peter Klosterweiher in Friedenweiler

in Friedenweiler Gaugersee bei Trossingen ist in einem Naturschutzgebiet: dort darf nicht gebadet werden

Berge und Höhen

Wie man auf diesem Archivbild sieht, lassen sich sogar die Alpen bei gutem Wetter vom Kesselberg sichten. | Bild: Hahne, Jochen

Je höher, desto kühler: Pro 100 Meter Höhenunterschied nimmt die Temperatur laut dem Schweizer Bundesamt für Meterologie und Klimatologie jeweils im Schnitt um 0,65 Grad Celsius ab. Zudem weht auf Bergen eher mal eine kühle Brise. Also führt ein möglicher Fluchtweg aus der Hitze aus den dicht bebauten Bereichen hinaus und in die Höhe.

Brend bei Furtwangen (1149 m)

bei Furtwangen (1149 m) Blauer Stein bei Kommingen (845 m)

bei Kommingen (845 m) Fürstenberg bei Fürstenberg (918 m)

bei Fürstenberg (918 m) Himmelberg bei Öfingen (941 m)

bei Öfingen (941 m) Kesselberg bei St.Georgen-Brigach (über 1000 m)

bei St.Georgen-Brigach (über 1000 m) Magdalenenberg bei Villingen (769 m)

bei Villingen (769 m) Randen bei Fützen (930 m; teils in der Schweiz)

bei Fützen (930 m; teils in der Schweiz) Rohrhardsberg bei Schonach (1155 m)

bei Schonach (1155 m) Stöcklewald bei Schönwald (1068 m)

Schluchten und Höhlen

Aber auch in der Tiefe sind ist Erholung von der Hitze zu finden: Schluchten und Höhlen stehen für eine Abkühlung durch schattige und versteckte Plätze. Auch der Schwarzwald-Baar-Kreis hat davon etwas zu bieten.

Schatten und Wasser gibt es in der Gauchachschlucht, wie auf diesem Archivbild zu sehen ist. | Bild: Wursthorn, Jens

Gauchachschlucht bei Mundelfingen

Weitere Schluchten in der Nähe des Schwarzwald-Baar-Kreises:

Haslachschlucht bei Lenzkirch

bei Lenzkirch Wutachschlucht bei Reiselfingen

bei Reiselfingen Saurenbachschlucht bei Rötenbach

bei Rötenbach Ravennaschlucht bei Hinterzarten

bei Hinterzarten Rötenbachschlucht bei Rötenbach

Wasserfälle:

Die berühmten Triberger Wasserfälle locken jährlich Tausende Besucher an – und bieten zugleich Erfrischung und Schatten (Archivbild). | Bild: Sprich, Roland

Mit einer Fallhöhe von 163 Metern und sieben Fallstufen gehört die Triberger Wasserfälle zu einem der höchsten in Deutschland und bietet nicht nur einen schönen Anblick sondern auch Schatten und kühles Wasser. Doch im Schwarzwald-Baar-Kreis gibt es auch noch weitere dieser Naturschauspiele, in deren Nähe man erst recht an heißen Tagen mal Durchatmen kann.

Dietfurter Wasserfall bei Reiselfingen

bei Reiselfingen Elz-Wasserfall bei Schonach

bei Schonach Hirschbach-Wasserfälle bei Gütenbach

bei Gütenbach Mundelfingen-Wasserfall

Triberger Wasserfälle

Nicht so hoch, wie die Triberger Wasserfälle, aber dennoch ein Hingucker: Die Zweribach-Wasserfälle (Archivbild). | Bild: Thomas Bichler

Weitere Wasserfälle in der Nähe des Schwarzwald-Baar-Kreises: