Für Verschönerungen am Schwarzwaldbahn-Erlebnispfad ist Reinhold Kammerer am Hohnenweg in Nußbach immer zu haben, liegt sein Anwesen doch zwischen Station zehn und elf. Begonnen hat es an Station zehn mit einem gemütlichen Rastplatz mit Bank, Brunnen und gekühlten Getränken. Hier verweilen die Wanderer gerne, das freut Kammerer besonders. Nun ließ er vor drei Jahren aus einer alten Douglasie von seinem Enkel ein großes Eichhörnchen sägen, dieses steht seither bei der Station elf und ist ein beliebtes Foto-Objekt. Und weiter machte er sich Gedanken, wie er diesen Platz noch verschönern könnte, und fertigte mit seinem Sohn Rafael eine Himmelsliege, die nun an diesem Platz montiert ist. Auch da kann der Wanderer nun eine Weile Ruhe und Aussicht genießen. Die Liege ist ebenfalls aus Douglasienholz, und so hoffen Vater und Sohn auf gute Haltbarkeit.

Kastanie soll Schatten spenden

Dazu pflanzte Rafael Kammerer noch eine Kastanie. Diese misst zwar erst etwa einen halben Meter, ist aber kräftig am Wachsen. Zur Verfügung gestellt wurde diese von Sophie, einer angehenden Verwandten der Kammerers. Diese hatte eine Kastanie, die bereits Wurzeln trug, eingepflanzt – und zu ihrer Freude war das Bäumchen prächtig gediehen. Nun war sie gerne bereit, die Kastanie als späteren Schattenspender für die Himmelsliege beizusteuern.

Mit Blick auf vorbeifahrende Züge und auf Schwarzwaldhöhen ist die Station elf sicherlich für jeden Bahnweg-Wanderer ein Erlebnis. Der Schwarzwaldbahn-Erlebnispfad führt die Wanderer und Spaziergänger übrigens in die Geschichte des Baus und den laufenden Betrieb der Schwarzwaldbahn zwischen Hornberg, Triberg und St. Georgen ein. Die Besucher werden dabei auf einer Panoramatour mit beeindruckenden Bahnaussichten geführt, welche die ereignisreiche und spannende Geschichte der Schwarzwaldbahn im interessantesten Streckenabschnitt anhand anschaulicher Beispiele erzählt und lebendig werden lässt.