Es klingt ein bisschen nach Urlaub und das soll es auch sein. In wenigen Wochen eröffnet im Zentralbereich, direkt neben dem Schwarzwald-Baar-Klinikum, der Babybeach VS.

In dieses Bohrloch wird der Vernebler eingebaut, der den Salzraum mit Sole versorgt. Durch das Fenster sieht man den Parkplatz des Gesundheitszentrums, in dem sich der Babybeach befindet. | Bild: Göbel, Nathalie

Die Idee: Während Kinder in einem 60 Quadratmeter großen Spielbereich Spaß haben, wird die Raumluft über einen Vernebler mit 14-prozentiger Sole angereichert. Die kleinen Schnief- und Hustengeplagten inhalieren – ganz nebenbei und ohne Protest.

Inhalieren: Das sagt ein Lungenfacharzt Wohltat für die Schleimhäute Marco Spehl ist Facharzt für Kinder- und Jugendheilkunde am Schwarzwald-Baar-Klinikum mit dem Schwerpunkt Kinder-Pneumologie. Er weiß um die weit verbreitete Vorstellung, dass Kochsalz-Inhalieren bei Erkältungen gut tut, schränkt aber ein: „Inhalieren mag einen wohltuenden Effekt haben, indem es die Schleimhäute befeuchtet. Aber ein akut Husten-erkranktes Kind wird deshalb nicht wesentlich weniger oder schwer husten.“ Auch verkürze das Kochsalz-Inhalieren einen Erkältungshusten nicht relevant. Nicht bei jedem Husten inhalieren Medizinisch evaluiert sei der Nutzen der Inhalation mit drei- bis sechsprozentiger physiologischer Kochsalzlösung beispielsweise bei festsitzendem Schleim. „Salz zieht Wasser an, sodass sich der Schleim löst und besser abhusten lässt“, sagt der Oberarzt. Er befürworte jedoch nicht generell das Regime, Kinder grundsätzlich bei jedem kleinen Husten mit einer Maske Kochsalz inhalieren zu lassen. Es kommt auf die Erkrankung an Die Art der Erkrankung spiele eine wesentliche Rolle. Während Inhalation für Mukoviszidose-Patienten ein Bestandteil ihrer lebenslangen Therapie ist, und unter strengen Hygiene-Voraussetzungen und niemals in Gruppen erfolgen darf, sehe es bei akuten Erkrankungen anders aus. Bei der chronisch verlaufenden Mukoviszidose handelt es sich um eine angeborene Stoffwechselerkrankung, die den Salzhaushalt beeinträchtigt, wodurch die Körpersekrete der Patienten zähflüssig werden. Da bringe die Inhalation Linderung. Auch der Verlauf einer Infektion mit dem RS-Virus, der gerade bei Säuglingen und Kleinkindern schwer sein kann, könne durch Kochsalz-Inhalation positiv relevant beeinflusst werden.

Salzinhalation bei Atemwegsinfekten: Diesen Tipp haben viele schon einmal bekommen. Dass sich Inhalieren bei Kindern aber als eher schwierig erweisen kann, weiß die 39-jährige Lida Laatsch aus Erfahrung. Als Mutter von drei Kindern zwischen sechs und 14 Jahren ist sie mit der alljährlich wiederkehrenden Viren-Offensive aus Kita und Schule gut bekannt.

Jeden Infekt mitgenommen

Ideengeber für den Babybeach war letztlich ihr mittlerer Sohn, der heute elf Jahre alt ist. Er habe schon als Baby sehr mit Atemwegsinfekten zu kämpfen gehabt, sagt Lida Laatsch, jeden Infekt mitgenommen. Irgendwann habe ein Vernebler aus der Apotheke mit bronchienerweiternden Medikamenten zum Alltag gehört.

Selbstständigkeit mit Franchisegeber

„Wir hatten die Idee von einem Inhalatorium schon eine ganze Weile“, sagt die gelernte zahnmedizinische Fachangestellte. Sowohl bei akuten als auch bei chronischen Atemwegserkrankungen soll die Inhalation mit Salz Linderung bringen, aber auch bei Neurodermitis. Bei seinen Recherchen stieß das Ehepaar aus Trossingen auf den Franchisegeber Babybeach mit Sitz in Frankfurt am Main.

Hier landen demnächst fünf bis sechs Tonnen Sand: Der Salzraum ist als großer Indoor-Sandkasten konzipiert. Ganz nebenbei inhalieren die kleinen und großen Besucher. | Bild: Göbel, Nathalie

Gründerin ist die ehemalige Basketball-Profispielerin Irina Eirich. Sie scheint mit dem 2010 an den Start gegangenen Konzept einen Nerv getroffen zu haben. Bundesweit gibt es derzeit fast 40 Babybeach-Inhalatorien. Demnächst nun auch in VS. Die Laatschs peilen die Eröffnung für Mitte November an.

Spezialfarbe für den Salzraum

„Als Franchisenehmer ist es deutlich leichter, sich selbstständig zu machen“, sagt Lida Laatsch. „Die Franchisegeber haben das gebündelte Wissen, das wir uns erst mühsam hätten zusammensuchen müssen.“

Etwa, mit welcher Spezialfarbe der Salzraum gestrichen werden muss, damit die solehaltige Luft die Farbe nicht schon bald abblättern lässt. Oder auch, woher das Salz bezogen wird und welche Kapazität der Vernebler für den Salzraum haben muss.

Preise und Öffnungszeiten Der Babybeach wird dienstags von 9 bis 18 Uhr, mittwochs und donnerstags von 9 bis 17 Uhr sowie samstags und sonntags von 10 bis 16 Uhr öffnen. Donnerstags können Erwachsene von 18 bis 20 Uhr inhalieren. Der Eintritt kostet ohne Kind 15 Euro, mit Kind 13 Euro und fünf Euro für jedes Kind. Dafür gibt es gibt es 45 Minuten lang Zutritt in den Salzraum. Gruppentarife und Mehrfachkarten werden ebenfalls angeboten. Bei Kindern unter einem Jahr muss nur die Begleitperson Eintritt bezahlen.

Der Salzraum soll noch mit einem Spielhäuschen, Sandförmchen, Entspannungsecken und Sitzgelegenheiten ausgestattet werden. Außerdem und fünf bis sechs Tonnen Sand auf 60 Quadratmetern.

Hält der Boden das aus?

„Die Frage nach der Statik war auch unsere erste“, sagt Lida Laatsch. „Aber zum Glück wird die Immobilie von einem Architekturbüro vermietet und dort konnte man uns direkt beruhigen: Der Boden hält.“

Mit dem Babybeach wagt Lida Laatsch den Schritt in die Selbstständigkeit. Die gelernte zahnmedizinische Fachangestellte hat zuletzt in der Gastronomie gearbeitet. „Beim Babybeach kann ich beide Bereiche künftig miteinander verbinden“, sagt sie. | Bild: Göbel, Nathalie

Unterstützung bekommt die junge Unternehmerin nicht nur von ihrem Mann und ihrem Vater, der Elektrikermeister ist, sondern auch von ihrem Bruder Waldemar Wall. Der betriebt seit mehr als 15 Jahren eine Marketing-Agentur, kümmert sich um die Babybeach-Webseite, steht beim Bespielen des Instagram-Accounts mit Rat und Tat zur Seite und hat ein Licht- und Musikkonzept für den Salzraum erstellt.

„Meine Schwester und mein Schwager machen das wirklich super“, lautet sein Urteil. „Ich habe vielleicht fünf Prozent Beratung beigesteuert.“ Auch ihren 60-seitigen Businessplan, den sie für einen Kredit bei der Bank vorlegen mussten, haben Sascha und Lida Laatsch selbst erstellt.

Rechts entsteht ein Café-Bereich, in dem Eltern nach dem Besuch des Inhalatoriums verweilen können. Die Kinder können derweil noch in einem Spielbereich – ohne Sole – Spaß haben. | Bild: Göbel, Nathalie

Nun sind sie gespannt auf die Eröffnung. Bis dahin steht noch einiges auf dem Plan: Nicht nur der Salzraum, sondern auch das Spiel-und Wickelzimmer müssen noch eingerichtet werden. Ebenso der angrenzende Cafébereich, in dem Eltern vor oder nach der Inhalation verweilen können. Insgesamt hat das Ehepaar 232 Quadratmeter angemietet.

Auch Kurse sind denkbar

Bis auf montags wird der Babybeach jeden Tag öffnen. Sie könne sich auch vorstellen, später einmal Kurse wie Babymassage oder Yoga in den Räumen anzubieten, sagt Lida Laatsch. „Jetzt beobachten wir aber erst einmal, wie alles anläuft.“