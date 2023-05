Die Wand singt. Und sie macht das sogar ziemlich gut. Die Musikalität sieht man ihr dabei nicht an. Es ist eben eine fast ganz normale Wand.

Das Geheimnis: Hinter dem unscheinbaren weißen Putz sind Lautsprecher der Marke Revox verbaut. Sie bringen Wände zum Schwingen.

Kaum zu glauben: Die weiße Wand hinter dem Audio System ist der Lautsprecher. | Bild: Block, Andreas

Seit 1998 stellt das Schweizer Unternehmen im Technologiepark am Krebsgraben seine Hifi-Produkte her. Auf dem Gelände produzierte in der Nachfolge von Saba der französische Thomson-Konzern bis Ende der 1980er-Jahre seine Farbfernseher. Heute hat dort Revox sein Werksgebäude und dort befindet sich auch der Hörraum. Der mit der singenden Wand.

So sehen die Lautsprecher aus, die unter Putz in Wände eingebaut werden. | Bild: Block, Andreas

Jürgen Imandt ist Marketingleiter des Unternehmens. Er dirigiert das Konzert in Zimmerlautstärke an der Fernbedienung. „Angel“ von Sarah McLachlan ist zu hören. Imandt mag brillante Frauenstimmen in exzellenter Aufnahmequalität, zurückhaltende Musik mit viel Kraft. Das passt gut zu schwingenden Wänden.

Black Box: Das Audio System im Hörraum ist Verstärker, Streamer und Radio in einem. Im Hintergrund ist ein klassischer Standlautsprecher zu sehen. | Bild: Block, Andreas

Die Niederlassung in Villingen, Klangwerk genannt, gibt es bereits seit 25 Jahren. Dass das Hifi-Erbe der Zähringerstadt lange nach dem Ende von Saba damit weitergeführt wird, weiß kaum jemand. Das wiederum passt gut zu dem Ruf deutscher und Schweizer Ingenieure: Sie tüfteln hinter verschlossenen Türen an ihren hoch präzisen Meisterwerken.

Die Geschichte von Revox



Zehn Meilensteine

1948: Gründung des Unternehmens

1951: erste Bandmaschine von Revox

1957: erste transportable Bandmaschine

1967: Das Beatles-Album „Sgt. Pepper‘s Lonely Hearts Club Band“ wird in den Abbey Road Studios in London mit zwei Studer J37 aufgenommen

1967: In

1970: Achtspuraufnahme mit der Studer A80

1977: erster Revox-Plattenspieler, B790 mit Tangentialarm

1983: erstes Multiroom-System von Revox

1998: Produktion zieht von Löffingen nach Villingen um

2020: Turntable T700, erster Revox-Plattenspieler seit 1992 Das Unternehmen wurde vor 75 Jahren von Williy Studer im schweizerischen Regensdorf bei Zürich gegründet – heute noch Firmensitz. Die Marke Studer richtete sich an den Bedarf von Tonstudios, Revox an die Bedürfnisse der Endkunden. in Villingen sind Entwicklung, Produktion und ein Großteil des Vertriebs angesiedelt. In Kitzbühel befindet sich die Revox Vertriebsgesellschaft für Österreich.Gründung des Unternehmenserste Bandmaschine von Revoxerste transportable BandmaschineDas Beatles-Album „Sgt. Pepper‘s Lonely Hearts Club Band“ wird in den Abbey Road Studios in London mit zwei Studer J37 aufgenommenIn den Werken Löffingen, Bonndorf, Ewattingen und Bad Säckingen wird die A77 gebautAchtspuraufnahme mit der Studer A80erster Revox-Plattenspieler, B790 mit Tangentialarmerstes Multiroom-System von RevoxProduktion zieht von Löffingen nach Villingen umTurntable T700, erster Revox-Plattenspieler seit 1992

Standortfaktor Zulieferer

So verschlossen geht es beim Bau von Audiosystemen und Lautsprechern in Wahrheit aber gar nicht zu. In die Region gibt es zahlreiche geschäftliche Beziehungen. „Wir setzen auf die Zuliefererkraft im Umfeld“, sagt Imandt.

So bestückt das Unternehmen Hechinger aus Schwenningen beispielsweise Leiterplatten. Und ein weiterer Anbieter hat seinen Sitz sogar direkt auf dem Gelände des Technologieparks.

Axel Dold leitet die Qualitätssicherung. Er prüft die gelieferten Platinen auf Fehler. | Bild: Block, Andreas

Für Imandt ist die Nähe zu den Zulieferern wichtiger, als die Preisunterschiede zu chinesischen Anbietern. „Wenn es ein Problem gibt oder wir etwas am Platinenlayout ändern müssen, gehen wird mit dem Bauteil nach nebenan und sagen: ‚Guck mal.‘“

Schon der Firmengründer schätzt den Schwarzwald

Nicht alles findet sich aber im Schwarzwald. Dann schaut das Unternehmen zunächst im weiteren Umkreis: lackiert wird Bayern, Glas kommt aus Thüringen. So hat es schon der Firmengründer Willy Studer gemacht. „Der hat sich umgeschaut, wo er geeignete Werkstoffe findet“, erzählt Jürgen Imandt. „Und er ist dabei über die Grenze gegangen und hat sich schließlich auf den Schwarzwald konzentriert.“

Blick ins Versandlager bei Revox in Villingen. | Bild: Block, Andreas

Dort gab es bereits eine Phono-Industrie und auch die Erfahrungen aus der Uhrenproduktion waren sicherlich von Vorteil. Und natürlich gibt es dann noch die verbindende gemeinsame Sprache. Aber das Wichtigste: „Qualität finden wir hier mehr“, sagt der Marketingleiter.

„Wir entwickeln sogar Testgeräte für unsere Bauteile selbst“, sagt Imandt. Die Abteilung für Qualitätssicherung wird von Axel Dold geleitet. Der legt eine Platine nach der anderen in ein solches selbst entwickeltes Messgerät. Alles muss perfekt sein, ehe die Leiterplatten bestückt und in ein Hifi-Gerät eingebaut werden.

In diesem Regal werden Verstärker für das Multiroom-System vor der Auslieferung getestet. | Bild: Block, Andreas

Und falls doch mal was kaputt geht? Ein großer Teil der Produktionshalle wird vom Ersatzteillager belegt. Für praktisch alles, was das Unternehmen jemals hergestellt hat.

Schrauben für die Bandmaschinen G36, B77 und A77. | Bild: Block, Andreas

„Die älteste Schraube passt in eine Revox G36 Bandmaschine aus den 1960er-Jahren“, sagt Torsten Stumpf, Leiter Service und Produktion. „Kann gut sein, dass Willy Studer die noch selbst gedreht hat“, vermutet Jürgen Imandt.

Torsten Stumpf, Leiter Service und Produktion bei Revox, zeigt die älteste Schraube im Ersatzteillager in Villingen. Das Bauteil könnte irgendwann die Rettung für eine G36 Bandmaschine sein. | Bild: Block, Andreas

45 Mitarbeiter fertigen in Villingen im Jahr 10.000 Produkte. Was überrascht: In der Produktionshalle ist es so still, genussvolles Musikhören wäre problemlos möglich. Emil Hauger fügt die Teile eines Lautsprechers zusammen. Er strahlt dabei eine große Gelassenheit aus.

Bild: Block, Andreas

Mit der Routine von 38 Berufsjahren in der Produktion geht es dennoch rasend schnell: Frequenzweiche festschrauben, Kabel ziehen, Dämmmaterial ins Gehäuse stopfen, Glasfront festkleben, Lautsprecherchassis einsetzen.

So entsteht eine Lautsprecherbox Video: Block, Andreas

„Es gibt heute Kunden, die wollen hochwertigste digitale Musikwiedergabe, parallel dazu auch das Analoge.“ Jürgen Imandt, Revox-Marketinleiter

Ob klassische Box oder in der Wand verputzt – Lautsprecher sind prinzipbedingt analog. Am anderen Ende der Audio-Kette hat in den vergangenen Jahrzehnten hingegen eine Revolution stattgefunden. Musik ist digital geworden und kommt inzwischen auch ohne Tonträger aus.

Wie kaufen die Deutschen ihre Musik? Schon seit etwa 2015 geben die Menschen in Deutschland mehr Geld für Musikstreaming als für die CD aus. Das zeigen die Umsatzzahlen des Bundesverbands Musikindustrie. 2022 machen CDs nur noch 13 Prozent des Umsatzes aus, das Streaming bringt es auf 73 Prozent. Die Vinylplatte schafft es bislang lediglich auf sechs Prozent des Umsatzes.

Aber es gibt eine Gegenbewegung. Die gute alte Schallplatte feiert ihr Comeback. In den USA hat sie 2022 die CD bei den Stückzahlen bereits überholt. Das geht aus dem Abschlussbericht der RIAA (Recording Industry Association of America) hervor.

Schon wieder die alte Platte ...

Da passt es gut, dass Revox mittlerweile auch wieder einen Plattenspieler im Angebot hat. Studiomaster T700 Turntable heißt er und kostet fast 4000 Euro. Dafür gibt es 33 Jahre lang ein Spotify-Abo. Retro hat seinen Preis, wenn die Qualität zeitgemäß sein soll.

„Digitale Musik ist gut, aber parallel Plattenspieler anschließen ist auch schön“, findet jedenfalls Jürgen Imandt. Andächtig legt er das Album „On Every Street“ von den Dire Straits auf das analoge Flaggschiff des Unternehmens und senkt den Tonarm mit der Nadel auf das Vinyl ab.

Musik hören mit dem Plattenspieler Video: Block, Andreas

Die Rückbesinnung auf das Analoge hat auch etwas mit dem Verständnis von Nachhaltigkeit in der Unternehmensphilosophie zu tun. Dazu gehört, dass sich auch Opas 40 Jahre alte Bandmaschine ebenso in ein modernes Digitalsystem integrieren lässt wie das Tidal-Abo der Tochter.

Das ist kein rein theoretisches Szenario. Während Corona entrümpelten offenbar viele Menschen ihre Keller und Dachböden. In der Werkstatt in Villingen wird Tonbandmaschinen, Kassettendecks und Plattenspielern derzeit im Akkord neues Leben eingehaucht.

Was bedeutet eigentlich Revox?

Statt Sarah McLachlan aus der Wand, tönt jetzt Anette Askviks tieftrauriges „Liberty“ aus klassischen schwarzen Lautsprechersäulen. Die Norwegerin klingt zerbrechlich wie eine Schellackplatte und dabei so bestimmt wie eine singende Wand. „Revox heißt wiedergegebene Stimme“, erklärt Jürgen Imandt.

Der Blick aus dem Fenster passt zur Stimmung der Musik. Wo einst der blaue Saba-Schriftzug über dem Werksgelände schwebte, ist jetzt eine Baustelle.

Eine Revox-Tonbandmaschine B77 steht im Hörraum im Villinger Klangwerk. Durch dieses Fenster war früher der blaue Saba-Schriftzug zu sehen. | Bild: Block, Andreas

Aber auch wenn es viele nicht bemerken: Der Schwarzwald ist dank seiner hervorragenden Zulieferer längst wieder ein Hifi-Standort. In der Tradition von Dual, Perpetuum Ebner und Saba.