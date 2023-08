Es ist etwa ein Jahr her, da hat Alexandra Cebulla-Maier auf der Plattform Tik-Tok Videos hochgeladen. Die Filmsequenzen, die sie unter dem Benutzernamen user7691755929517 hochgeladen hat, wurden gesehen, lösten aber keine Begeisterung aus.

Tausende Likes und hunderte Kommentare

Viral durch die Decke gehen Clips, die Fans von ihr gemacht haben. Diese Filmchen zeigen sie wild tanzend in der ganzen Region. Tausende Likes und einige hunderte Kommentare gibt es dazu.

Dabei kommt es nicht selten vor, dass die Kurz-Videos der Fans über 30.000 Aufrufe haben. vielen Menschen in der Region werden diese Filmchen auch über die Algorithmen der Sozialen Medien angeboten, auch wenn sie nicht aktiv danach suchen.

Fans wollen ein Foto mit ihr

Dabei wird die 51-Jährige regelmäßig von Fans erkannt. Viele würden gerne ein Foto mit ihr machen, oder ein Autogramm bekommen. Während des Interviews in Donaueschingen wird sie gleich mehrmals angesprochen. „Ich hätte nie gedacht, dass ich einmal Fans haben würde“, sagt sie.

Auch von Fans wird Alexandra Cebulla-Maier häufig angesprochen. Hier am Donaueschinger Bahnhof. | Bild: Hannah Schedler

So ist sie für ihre Fans Speedy Maus. Die Frau, die mit unvergleichlichen Energie und Leidenschaft das Internet erobert. Nämlich tanzend. Egal ob auf der Straße, am Bahnhof, im Supermarkt oder sogar in der Bank. Sie tanzt immer und überall – mit verrückten Bewegungen.

Eine ordentliche Portion Verrücktheit

Mit Kreativität und einer ordentlichen Portion Verrücktheit begeistert die Bad Dürrheimerin Menschen im Netz. Doch wie kam es dazu?

Durch ihren ehemaligen Beruf hat mit der Kunst Bekanntschaft gemacht: 30 Jahre habe sie in der Gastronomie gearbeitet. Unter anderem habe sie mit ihrem damaligen Ehemann den Auerhahn in Unterkirnach gepachtet oder den Rietgarten in Villingen. Dort sei sie dann mit Schauspielern und Künstlern des angrenzenden Theaters am Ring in Kontakt gekommen.

Sie ist gelernte Hotelfachfrau

„Die Freude am Tanzen hatte ich schon immer“, sagt die gelernte Hotelfachfrau. Damals habe sie auch aufgelegt und ihre Leidenschaft zum Tanzen und Musik hat sich entfacht. „Tanzen ist für mich Freiheit, Leidenschaft, Liebe und Ablenkung“, schwärmt sie.

Die Musik sei mit das Schönste, das es gibt. In Sachen Musik höre sie so ziemlich alles gerne. Sie zählt die Beatles, Prince oder Elvis Presley auf. Aber auch Sarah Conner als deutschsprachige Sängerin Raum. Insbesondere aber Lieder mit starkem Schlagzeug könne man durch den Rhythmus gut tanzen.

Meistens hat sie Kopfhörer auf

Um die Musik immer nah bei sich zu haben, hat sie fast immer Kopfhörer auf. Ein Teil ihres Auftritts ist auch meistens ein kleiner Wagen. Ihre Kleidung wähle sie so, dass man darin gut tanzen könne. „Ich habe auch Gummistiefel beim Tanzen, um besser über den Boden schweben zu können.“

„Das Tanzen ist immer ein Erlebnis“, sagt Cebulla-Maier. Deshalb sieht man sie auch fast täglich an den verschiedensten Orten der Region wild am Tanzen. Sie liebe die Region und sei deshalb gerne dort unterwegs.

Speedy Maus tanzt Video: Alexandra Cebulla-Maier

Ihre Gefühle beim Tanzen könne sie nicht erklären. „Ich spüre Leidenschaft und kann meine Schmerzen vergessen“, sagt sie. Insbesondere an Konzerten holt sie alles aus sich raus – wie etwa an der Kulturnacht in Schwenningen. Dabei tanzt sie gerne wild in verschiedensten Genres: „Ich habe nicht nur eine Richtung. Ich mache alles.“ Für sie sei jede Bewegung ein Tanz. Bis zu sieben Stunden tanze sie täglich. „Für mich ist das Lebensinhalt.“

An ihre Fans, meistens Jugendliche und junge Erwachsene, appelliert sie, mehr zu tanzen. „Das Leben überhaupt und auch die Feiern in Bars oder Diskotheken sind alle sehr verstockt“, sagt sie. Dies sei früher anders gewesen. Da seien die Menschen noch mehr aus sich herausgegangen. „Musik hat doch, was für uns alle.“

Tanzen geht überall. Auch auf dem Bahnsteig. Alexandra Cebulla-Maier steht mit ihrem ganz individuellen Tanzstil in den Tik-Tok-Charts. Hunderttausende haben ihre Tanzvideos schon angeschaut. | Bild: Hannah Schedler

Für Cebulla-Maier sind Sport und Fitness wichtig. Neben dem Tanzen fährt sie Rad, läuft und hebt Gewichte, erzählt die Rohkost-Veganerin. Auch das Spirituelle sei ihr wichtig. Deshalb trinkt sie auch keinen Alkohol mehr und raucht nicht. Insbesondere Drogen lehnt sie vehement ab. Sie betont das, weil es im Internet manchmal Anschuldigungen oder Beleidigungen gebe, da ihr Tanzstil doch sehr anders ist.

Böse Kommentare lässt sie abprallen

Zum Tanzen habe sie sich schon böse Kommentare anhören müssen, sagt die Speedy Maus. Dies sei ihr aber egal, das pralle von ihr ab. Schließlich gibt es auch genug Lob. Was, andere Menschen von ihr denken, das kümmere sie nicht.

„Ich ziehe mich an und tanze so, wie ich Lust habe“, sagt sie trotzig. Sie sei schon auf Leute getroffen, welche dachten, dass sie eins „eins an der Klatsche“ hätte.

Das sagen die Gesundheitsexperten Tanztherapie sei ein Teil des alternativen Repertoires der Psychotherapie, sagt der Verband der Krankenkassen Deutschland. Ihr Hauptziel sei es, Bewegungsabläufe zu verbessern und das Körpergefühl zu intensivieren. Darüber hinaus könne sie Patienten dabei unterstützen, Hemmungen abzulegen. Die Tanztherapie existiert bereits seit den 1940er Jahren und wurde wissenschaftlich erforscht, wobei ihre Wirksamkeit nachgewiesen sei. Sie darf ausschließlich von Ärzten mit entsprechender Ausbildung und von Heilpraktikern angeboten werden, sagt der Verband. Nicht nur die subjektive emotionale Verfassung, sondern auch vegetative Reaktionen wie Blutdruck, Puls, Atmung, Körpertemperatur, Hautleitfähigkeit, Muskelspannung und Darmbewegung werden von Musik beeinflusst, erklärt das Gesundheitsportal Zentrum der Gesundheit.

Die dunklen Zeiten überwunden

Dabei hat sie auch schon schlimme Zeiten in ihrem Leben erlebt, wie einen Autounfall, Alkohol, einige Verletzungen psychischer Natur und eine Zeit in der Psychiatrie. „Das war ein Gefängnis. Deshalb tanze und lebe ich jetzt umso mehr.“ Den Absprung habe sie vor Jahren geschafft und ist heute überzeugt: „Tanzen ist wie Therapie für mich.“