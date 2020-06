von Elisabeth Winkelmann-Klingsporn

Im Kreisjugendamt weiß man um das ganze Spektrum der Probleme und Nöte von Kindern und Jugendlichen und hat ein entsprechend ausdifferenziertes Hilfeangebot entwickelt.

Auswege aus schwierigen Familien-Situationen

Besonders schwierig wird es, wenn Eltern – aus welchen Gründen auch immer – mit Familienalltag und Erziehung überfordert sind, wenn ein Kind es nicht mehr aushält, wenn es sich bedroht fühlt, physische und psychische Gewalt erleben muss und nicht weiß, an wen es sich wenden soll.

Scham und Nichtwissen als allzu große Hürden

Sprechen können Betroffene kaum über ihre Nöte. Dazu kommt oft Scham und Nichtwissen darüber, wo man sich Hilfe holen kann. Wenn auch der Erzieherin, Lehrerinnen oder Lehrern und Nachbarn die Nöte verborgen bleiben, haben auch die Fachleute vom Jugendamt keine Chance, hilfreich einzugreifen.

Fachliche Hilfe holen

Ein neuer Flyer, den Jugendamtsleiterin Silke Zube jetzt im Jugendhilfeausschuss vorstellte, ermuntert junge Menschen, sich in schwierigen Lebenssituationen fachliche Hilfe zu holen.

Es gibt manche Lücken

Die UN-Kinderrechtskonvention stellt hier zwar bestimmte Forderungen auf – und zur Umsetzung ist schon einiges passiert (siehe Infokasten). Ob das tatsächlich die wirkliche Partizipation von Kindern und Jugendlichen im Kontext von Erwachsenen ermöglicht, „bleibt an manchen Stellen offen“, sagen die Fachleute im Jugendamt.

Respekt, Akzeptanz und Würde aller Betroffenen im Blick

Gerade hier ist man bemüht, diese Partizipation in den eigenen Arbeitsprozessen zu verankern. „Wir wollen mit den Familien, und das bedeutet ganz besonders mit den Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen, einen Dialog, der den Respekt, die Akzeptanz und die Würde aller gleichermaßen berücksichtigt.“

Umsetzung soll besonders sorgsam verlaufen

Weil man im Kreisjugendamt um die oft schwierigen Alltagssituationen weiß, ist es den Sozialarbeitern wichtig, so „eine Beteiligung besonders sorgsam umzusetzen“. Dazu wurde in einer eigens eingerichteten Arbeitsgruppe inzwischen ein Baustein für die konkrete Teilhabe von Kindern und Jugendlichen entwickelt, der zudem in die Verwaltungsabläufe eingepasst ist: der neue Flyer mit der Aufschrift „Dein Jugendamt – Dein Recht … auf Hilfe … auf Beratung … auf Schutz“.

Ermutigung zum Hilfesuchen in Notsituationen

In verständlicher Sprache wird auf den Innenseiten eingeladen und Mut gemacht, sich in bedrängenden Situationen bei Fachleuten Beratung und Hilfe zu holen: „Du kannst dich immer an das Jugendamt wenden. Die Mitarbeiter*innen beraten dich gerne. In einer Notsituation oder bei einem Konfliktfall wirst Du dort unterstützt, ohne dass Deine Familie und Deine Betreuerinnen oder Deine Pflegefamilie etwas davon erfahren müssen.“

Vielfältige Hilfsmöglichkeiten

Und dann wird über Kinderschutz, Hilfen zur Erziehung, Ambulante Hilfen, teilstationäre und stationäre Hilfemöglichkeiten informiert.

Jugendamt will für alle da sein

Das Ziel der Behörde ist es, Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene einerseits über den konkreten Auftrag des Jugendamtes aufzuklären. Und andererseits aufzuzeigen, dass die jungen Menschen selbst eine zentrale Rolle in der Entwicklung ihrer eigenen Hilfen und deren Überprüfung auf Wirksamkeit haben. Bei Problemen in der Familie ist das Jugendamt für alle da, alle Kinder, alle Jugendlichen, alle jungen Volljährigen und für alle Eltern – so die Botschaft.

Wirksamkeit der Hilfen erhöhen

Junge Menschen sollen so noch stärker in die gesamte Hilfeplanung einbezogen werden, um Kinderrechte umzusetzen und die Wirksamkeit der Hilfeangebote zu erhöhen.

Viel Lob im Ausschuss

Durchgängig gab es im Jugendhilfeausschuss Lob für den neuen Flyer, der jetzt zur flächigen Verteilung ansteht: „Toll, dass Sie diesen Schritt gegangen sind.“ „Den Duktus der jungen Menschen erfasst.“ „Klasse, was Sie gemacht haben.“

Dazu wurden nächste Info-Schritte angesprochen, da, wo sich die meisten jungen Menschen bewegen: mit ihren Smartphones im Internet.