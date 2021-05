„Eine Krebsdiagnose trifft die Patienten und deren Familien in Covid-19-Zeiten besonders hart. Umso wichtiger wird dann – neben der bestmöglichen medizinischen Versorgung – eine begleitende Betreuung durch verschiedene Experten“, erläutert Paul Graf La Rosée, Direktor der Klinik für Innere Medizin II: Onkologie, Hämatologie, Immunologie, Infektiologie und Palliativmedizin am Schwarzwald-Baar Klinikum. Vor diesem Hintergrund liegt der Schwerpunkt auf Bewältigungsstrategien.

„Zuschauer können jederzeit Fragen stellen“

Die Themen lauten „Warum Ich? Zum Umgang mit der Krebsdiagnose“ und „Was gibt es Neues? Krebs in Zeiten von Covid-19“. Mediziner und Vertreter verschiedener Selbsthilfegruppen zeigen gemeinsam, wie Betroffene und Angehörige angesichts der Krebsdiagnose einen vertrauensvollen Weg gehen können. „Ganz besonders betonen möchten wir, dass die Zuschauer wirklich jederzeit Fragen stellen können“, erklärt Jochen Früh, Leiter des Gesundheitsamtes Schwarzwald-Baar-Kreis. Dies ist während der Impulsvorträge per Chatfunktion anonym möglich. Alternativ können die Fragen auch per E-Mail an info@gesundheitsnetzwerk-sbk.de gesendet werden.

Teilnahme kostenlos und ohne Vorab-Registrierung

Los geht es ab 17 Uhr mit einem „virtuellen Informationsmarktplatz“, auf dem sich verschiedene Selbsthilfegruppen aus der Region vorstellen. Nach der Begrüßung um 18 Uhr beginnen die anschließenden Impulsvorträge: Psychologe Martin Wickert startet mit einem Vortrag über die individuelle Krankheitsverarbeitung bei Krebs. Anschließend berichtet eine Krebspatientin, wie sie die schwere Krise meistern konnte. Danach folgt eine Diskussionsrunde zum Thema „Krebs in Zeiten von Covid-19“. Zum Abschluss werden in einem runden Tisch die Fragen der Zuschauer beantwortet. Die Teilnahme ist kostenlos. Eine vorherige Registrierung ist nicht nötig.

Die Veranstaltung im Internet:

https://kmz-sbk.de/livestream/