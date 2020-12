von Timm Lechler und Matthias Jundt

9.30 Uhr: Viele kommen auch allein

Viele Menschen sitzen alleine in ihren Autos und warten auf einen hoffentlich negativen Corona-Test. Doch es sind auch ganze Familien mit Kindern angereist, um einen Abstrich nehmen zu lassen. Sie werden von Sven Lebeau und Anja Simone vom DRK eingewiesen.

Video: Matthias Jundt

9.25 Uhr: Mitarbeiter wurden getestet

Sämtliche Mitarbeiter des Deutschen Roten Kreuzes und der Malteser, die auf dem Testgelände arbeiten, wurden vor dem heutigen Tag selbst getestet. Insgesamt sind 13 Mitarbeiter der Malteser im Einsatz, darunter zwei Ärzte. Benjamin Crain von den Maltesern sagt: „Die Menschen sind nervös, das merkt man schon.“

9.05 Uhr: Dritte Teststraße

Aufgrund des großen Andrangs wurde um kurz nach 9 Uhr bereits die dritte Teststraße aufgemacht. Gestern Abend habe es laut Thomas Blum, Leiter der Teststelle in Villingen, über 600 Anmeldungen zum Test am Mittwoch gegeben.

Video: Matthias Jundt

9.00 Uhr: Gäste aus Freiburg

In der Schlange steht auch Thomas Reif. Der 52-Jährige ist aus Buchenbach im Dreisamtal angereist, da der Test im Raum Freiburg nicht angeboten wird. Nach Villingen ist er mit dem Zug gefahren, danach mit dem Fahrrad zum Testgelände. Er lässt sich testen, um am Donnerstag mit gutem Gefühl seine Eltern, die über 70 Jahre alt sind, treffen zu können. Das DRK hat er bereits im Voraus darauf aufmerksam gemacht, dass er mit dem Rad kommt.

Thomas Reif ist für einen Test aus dem Raum Freiburg angereist. | Bild: Matthias Jundt

8.55 Uhr: Die Tests beginnen

Die Autos stehen nun bereits auf der Abbiegespur auf der Straße. Ein DRK Mitarbeiter erkundigt sich bei den Fahrern, ob sie alle notwendigen Unterlagen für die Testung dabei haben. Vorne in der Schlange werden nun die ersten Menschen getestet.

8.45 Uhr: Noch keine Tests

Um kurz vor 9 Uhr ist die Schlange auf rund 50 Autos angewachsen. Die Tests haben noch nicht begonnen, doch viele Bürger wollen ihn in Anspruch nehmen.

8.35 Uhr: Testen für Weihnachten

Auch Thomas Heublein aus Villingen ist gekommen, um sich auf das Virus testen zu lassen. „Du bist einfach unsicher, ob du das Virus hast“, sagt der 50-Jährige. Am Heiligabend wollen er und seine Frau seinen Vater in Thüringen besuchen. Er sei über 80 Jahre alt und seine Frau im vergangenen Jahr gestorben. Thomas Heublein findet es super, dass es ein solches Testangebot gibt.

Bild: Matthias Jundt

8.20 Uhr: Lange Schlange vor dem Testzentrum

Bereits am morgen hat sich eine lange Autoschlange beim Testzentrum am Friedengrund gebildet. 33 Autos stehen laut Heiko Knieckrehm, Einsatzleiter des Deutschen Roten Kreuzes, in mehreren Schlangen an. Sie warten darauf, auf das Corona-Virus getestet zu werden.

Bild: Matthias Jundt

8.10 Uhr: Am Mittwoch wird in VS getestet

Am Mittwoch, 23. Dezember, können sich Angehörige von Corona-Gefährdeten auf das Virus testen lassen. Insgesamt stehen dem Deutschen Roten Kreuz 4500 Schnelltests zur Verfügung. Die Testungen erfolgen aus Sicherheitsgründen im Freien zwischen 8.30 Uhr und 15.30 Uhr. Aufgebaut ist das Testgelände als „Drive through“: Das heißt, die Personen fahren mit dem Auto vor und bekommen, sofern es nicht stark regnet, in ihrem Wagen einen Abstrich gemacht.