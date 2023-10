Kreis Tuttlingen vor 1 Stunde

Eigentlich will er nur Unkraut verbrennen – doch dann muss die Feuerwehr das Haus retten

In Durchhausen wird ein Feuer durch das Verbrennen von Unkraut ausgelöst. Die Flammen greifen auf eine Hecke über und verursachen hohe Schäden an Gebäuden. Die Feuerwehr rückt in hoher Zahl an.