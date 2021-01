Als die Nachricht kam, dass sie den Hauptpreis der Rubellosaktion gewonnen hat, konnte Sabrina Mandel ihr Glück kaum fassen. „Ich dachte zunächst an einen Scherz“, so die 24-Jährige. Ihre fünf Lose hat Sabrina Mandel in der Vorweihnachtszeit bei Edeka Bruder in Furtwangen gekauft. Bislang ist die Gewinnerin des E-Bikes eher zu Fuß unterwegs. „Das letzte Mal bin ich als Kind Fahrrad gefahren.“ Das könnte sich künftig ändern.

Ein Kinderspiel am Katzensteig

Martin Vetter, Inhaber vom E-Bike-Center Tour, stellte Mandel die Vorzüge des Pedelecs vor. Herzstück ist ein kräftiger Boschmotor, wie er sonst in Mountainbikes eingebaut wird, da diese die stärksten Steigungen bewältigen. Mit bis zu vierfache Kraftunterstützung werden so selbst steile Anstiege mühelos bewältigt. „Damit benötigen sie für eine 20-prozentige Steigung nur Kraft, als ob es eine fünfprozentige Steigung wäre. Eine Fahrt am Katzensteig in Furtwangen wird so zum Kinderspiel“, machte der Fahrradexperte deutlich. Eine stufenlose und pflegearme Schaltung, hydraulische Öldruckbremsen und ein Systemgepäckträger, auf dem wahlweise Einkaufskorb und Taschen zuverlässig festgeklemmt werden können, runden die hochwertige Ausstattung ab.

Preise im Wert von 8500 Euro

Insgesamt wurden bei der Rubbellosaktion des SÜDKURIER 75 Preise im Gesamtwert von 8500 Euro ausgeschüttet. Darunter sind Einkaufsgutscheine, ein Wochenende mit einem Traumwagen oder Geschenkkörbe. Mehr als 4200 Teilnehmer haben mitgemacht und insgesamt wurden über 11 800 Lose registriert. Aufgrund der Corona-Situation konnte eine Übergabe der großen Hauptpreise nicht stattfinden.

So lohnt sich Einkaufen und macht Spaß

„Das Gewinnspiel war für den Handel eine große Hilfe und Unterstützung. Es zeigt, das sich lokal einkaufen lohnt und Spaß macht“, so SÜDKURIER-Verkaufsleiter Leo Malsam. Erstmals wurde das Weihnachtsgewinnspiel über den gesamten Schwarzwald-Baar-Kreis angeboten. „Wäre nicht kurz vor Weihnachten der härtere Lockdown in Kraft getreten, wäre die hohe Teilnehmerzahl sicherlich noch deutlicher ausgefallen“, ist Malsam überzeugt.