Es sind die Handwerksmeister, die die Handwerkskunst hochhalten, die Zukunft der nächsten Generationen in ihrem Berufsfeld gestalten und gerade in den vergangenen Jahrzehnten viele Veränderungen erfahren haben. 31 von 46 dieser verdienten Handwerker, die seit 40 Jahren den Meistertitel tragen, konnte im Kurhaus Bad Dürrheim der Goldene Meisterbrief persönlich überreicht werden.

„Sie haben in den 40 Jahren eine Zeitkapsel der Veränderungen erlebt, als es noch kein Smartphone gab, kein Internet und keine sozialen Medien“, so Kreishandwerksmeister Martin Ballof bei der Begrüßung der rund 80 Teilnehmer, darunter der Präsident der Handwerkskammer Konstanz, Werner Rottler, Landrat Sven Hinterseh und der Bad Dürrheimer Bürgermeister Jonathan Berggötz. Ballof erinnerte daran, was auf der Welt los war, als die damaligen Gesellen 1983 ihren Meisterbreif überreicht bekamen. Nicht nur der technologische Fortschritt habe in den letzten 40 Jahren das Leben geprägt. Auch die Handwerksmeister hätten dazu beigetragen, dass Handwerk und Industrie gewachsen seien. „Trotz Höhen und Tiefen, die sie alle miterlebt haben, war es die richtige Wahl, den Meistertitel zu erlangen. Sie haben eine Brache gewählt, die auf Stolz, Tradition und handwerklichem Können basiert“, versicherte der Kreishandwerksmeister.

Das Handwerk mit seinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen trage die Gesellschaft, betonte Landrat Sven Hinterseh. Er könne sich eine deutsche Volkswirtschaft ohne Handwerk und Mittelstand nicht vorstellen. „Wir brauchen Rahmenbedingungen, bei denen sich junge Meister in die Selbstständigkeit trauen, so, wie es sich viele hier unter den Geehrten getraut haben“, so Hinterseh. Gegenüber früher seien es heute zu wenige, die diesen Schritt gehen. „Wir müssen für mehr Aufbruchstimmung viele dazu ermuntern, einen Beruf im Handwerk zu erlernen und den Meister zu machen“, wünschte sich der Landrat. Hinterseh lobte, wie sich die Handwerkskammer Konstanz ganz intensiv angestrengt habe, die Ausbildung attraktiver zu machen, und Sorge dafür getragen hat, dass viele Betriebe wieder ausbilden. „Es stimmt nicht, was suggeriert wird, dass nur die Akademisierung ein Weg in eine gute Zukunft für die jungen Menschen ist“, sagte Hinterseh.

Dass sich die Anforderung im Handwerk in den letzten 40 Jahren geändert haben, unterstrich Handwerkskammerpräsident Werner Rottler. „Gegenüber damals, als Arbeitsplätze im Handwerk noch rar waren, buhlen heute die Betriebe um Auszubildende. Nachwuchswerbung ist heute zur Chefsache geworden“, sagt Rottler. Die jungen Menschen hätten hohe Erwartungen an den Beruf, und er sei sicher, dass man nicht immer diesen Forderungen und Wünschen gerecht werden könne. „Aber“, betonte Rottler: „Handwerk kann Spaß machen, erfüllend sein – und Sie als Goldene Meister sind Vorbilder, die zeigen, dass man sehr viel erreichen kann.“

Trotz der angespannten Situation am Ausbildungsmarkt hatte Rottler bei der Meisterfeier auch erfreuliche Zahlen zu vermelden. „Viele jungen Menschen kommen ins Handwerk. Im Schwarzwald-Baar-Kreis haben wir aktuell 358 junge Menschen und damit 15 Prozent mehr als im letzten Jahr, die eine Ausbildung im Handwerk begonnen haben“, freut sich Rottler.

Weniger zufrieden zeigte sich Kammerpräsident Werner Rottler mit dem deutlichen Bürokratieaufbau und dem Aufwand für Nachweise und Dokumentationen, die 74 Prozent der Betriebe in den letzten fünf Jahren erlebt haben. „Es ist besorgniserregend, wenn eine deutliche Mehrheit angibt, dass dadurch die Selbstständigkeit zunehmend unattraktiv wird“, mahnte Rottler. Es sei durchaus möglich, am Bürokratieaufwand etwas zusammenzustreichen.