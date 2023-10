Halloween vor 45 Minuten

Skelette, Riesenspinnen und Freddy Krueger im Garten: Willkommen im Gruselhaus der Schaumanns

364 Tage im Jahr wohnt Familie Schaumann aus Villingen in einem ganz normalen Haus. Außer am 31. Oktober: Zu Halloween verwandelt sich das Grundstück in eine große Geisterparty – inklusive Selfie-Skelett.