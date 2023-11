Die Gutachtalbrücke bei Titisee-Neustadt ist am westlichen Ende der Brücke in Richtung Freiburg bereits seit Monaten nur zweispurig befahrbar. Laut Regierungspräsidium weist die Übergangskonstruktion zwischen Brücke und Fahrbahn starke Schäden auf. Für die Sperrung der B31 in diesem Bereich hat das Regierungspräsidium Freiburg (RP) Leitbaken aufgestellt.

Um die Sperrung der Fahrspur winterfest zu machen, werden diese Baken nun durch rund 60 Zentimeter hohe Betonschutzwände ersetzt. Für den Aufbau dieser Wände muss der Verkehr in Richtung Freiburg am Dienstag, 7. November, voraussichtlich von 9 bis 15 Uhr durch Neustadt geführt werden. Der Verkehr in Richtung Donaueschingen ist nicht betroffen.

Kompletterneuerung im Juni

Wie das Regierungspräsidium weiter mitteilt, wird der komplette Fahrbahnübergang voraussichtlich im Juni kommenden Jahres erneuert.