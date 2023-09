Ein Jugendstil-Juwel voller Schmuckstücke, das ist das Gut Berneck oberhalb von Schramberg. 1910/11 wurde es von Arthur Junghans als Stadtvilla erbaut, später war es Krankenhaus und stand dann lange Jahre leer.

Jetzt wurde es von der Familie Steim, den heutigen Inhabern der Firma Junghans, aufwändig renoviert.

Wobei das ganze Unterfangen natürlich kein Selbstzweck ist. Die Eigentümer haben genaue Vorstellungen, was sie mit dem Anwesen anfangen wollen.

Gut Berneck dient nämlich nun als Gästehaus. Neun schicke Suiten, ausgestattet mit Möbeln, die Unternehmer Hans-Jochem Steim vom Züricher Savoy-Hotel erstanden hat, bieten Platz für die Gäste der Firmen Junghans und Kern-Liebers. Beide Unternehmen befinden sich im Besitz der Familie Steim.

Eigentümer Hans-Jochem Steim zeigt auf einem Schwarzweiß-Bild, wie es ursprünglich in diesem Raum von Gut Berneck ausgesehen hat. | Bild: Moni Marcel

Aber auch für Firmenveranstaltungen oder Familienfeiern, wie Steim im Gespräch betont, soll das Baudenkmal einen stilvollen Rahmen bieten. Einen regulären Hotelbetrieb plant Steim allerdings nicht.

Eines der sorgsam renovierten, historischen Fenster von Gut Berneck. | Bild: Moni Marcel

Die aufwändige Renovierung begann 2021. Es galt, Zwischenwände herauszunehmen, die für den Krankenhausbetrieb eingezogen wurden. Die Buntglasfenster mit Blick übers Tal mussten sorgsam renoviert werden.

Ein Blick von unten auf den prächtigen Kronleuchter in der Eingangshalle. | Bild: Moni Marcel

Der mächtige Kronleuchter im Eingangssaal war instandzusetzen, „hier fehlte die Hälfte“, so Steim. In Ilmenau fanden sich die Handwerker, die das konnten.

Auf Augenhöhe mit dem aufwändig gearbeiteten, großen Kronleuchter. | Bild: Moni Marcel

Unzählige weitere Arbeiten kamen hinzu. Beispielsweise wurde eine Küche eingebaut, damit die Gäste auch ein Frühstück bekommen. Und ein Steg angebaut, der auf halber Höhe um das Gebäude herumführt.

Wechselvolle Geschichte Junghans-Zeit Die Geschichte von Gut Berneck mit der bescheidenen Adresse Weihergasse 40 ist eine wechselvolle: Arthur Junghans, damals einer der reichsten Männer des Landes, erwartete wohl die Erhebung in den Adelsstand – die Villa sollte den passenden Rahmen dafür bieten. 84 Zimmer auf 3300 Quadratmetern samt Aussichtsturm waren das Ambiente, doch der erste Weltkrieg machte die Pläne zunichte. Arthur Junghans starb 1920, sein Sohn Erwin lebte mit seiner Frau Helene in der Villa, er starb 1944. Helene blieb bis 1946 hier wohnen, in drei bescheidenen Zimmern. Krankenhaus-Zeit Dann schenkte die Familie das Gut Berneck der Stadt Schramberg, die es als Krankenhaus und Schwesternwohnheim nutzte. Und schließlich stand es leer und verfiel allmählich. Neue Zeiten „Dann bin ich eben eingesprungen. Ich konnte nicht sehen, wie das hier verkommt“, sagt Hans-Jochem Steim. Immerhin ist das Gut ein Stück Junghans-Tradition, und die familiären Verbindungen sind da. Denn Hans-Jochem Steims Urgroßvater Hugo Kern war Zulieferer des damals erfolgreichen Uhrenherstellers, daraus entstand die Kern-Liebers Firmengruppe, die heute weltweit tätig ist. 2009 übernahm Steim dann den damals insolventen Uhrenhersteller Junghans, der heute mit 110 Mitarbeitern in Schramberg erfolgreich hochwertige Uhren produziert.

Die denkmalgeschützte Villa ist nun aber auch zu einem Museum geworden, gewissermaßen. Steim, der bereits eine Sammlung von Oldtimern sein eigen nennt, und eine Uhrensammlung im Junghans-Terrassenbau in Schramberg zeigt, hat auch eine Sammlung beeindruckender mechanischer Musikinstrumente erworben.

Ein historischer Musikautomat ziert diesen Winkel im Gut Berneck. | Bild: Moni Marcel

Musiktruhen, die mit einem Groschen gefüttert werden müssen, um „Carmen“ abzuspielen, ein echter Steinway-Flügel, der alleine spielen kann, und zwar Stücke, die unter anderem Vladimir Horovitz und andere berühmte Pianisten der Weltgeschichte eingespielt haben. Auf dem man aber auch einfach so spielen kann, wenn man mag und kann.

Ein Schrank mit Utensilien fürs Billiardspielen steht bereit. | Bild: Moni Marcel

Wer hier nach einem modernen Abspielgerät sucht, liegt falsch: Eine rote Papierrolle mit eingestanzten Löchern, Druckluft und eine ausgefeilte Ventiltechnik machen das Wunder möglich. „Wie das damals mit den Aufnahmen funktioniert hat, ist heute unbekannt“, weiß Hans-Jochem Steim.

Diese Drehorgel schmückt einen der Gänge der Stadtvilla. | Bild: Moni Marcel

Drehorgeln in allen Formen und Farben, aber auch der Original Billardtisch von Arthur Junghans aus dem Jahr 1911 zieren die Räume, der Queue-Schrank und die über 100 Jahre alten Billardkugeln sind ebenfalls noch vorhanden.

Das Prunkstück der Sammlung, die zuvor in Leinfelden-Echterdingen stand, ist sicher die fast raumfüllende Schiedmayer-Orgel mit 600 Pfeifen, die bei der Einweihung am 10. September, anlässlich des Tags des Denkmals, auch gespielt wird. Sie wurde 1920 für einen Stuttgarter Arzt gebaut, in voller Pracht war sie später nie mehr zu aufgebaut, erst jetzt wieder in Schramberg.

Ehrfurchtgebietend: Blick vom Eingangsportal hinauf zum Gut Berneck. | Bild: Moni Marcel

Und hier wurde gar eine eigene Brandschutztüre unter der Orgel nötig, eine aufwändige Konstruktion mit Seilzügen, eigens angefertigt für Gut Berneck und seine Schiedmayer-Orgel.

Auch ein Teil der Junghans-Uhrensammlung findet dieser Tage noch ihren Platz im Gut Berneck, die wertvollen Stücke kommen hinter Glas, darunter sind nämlich auch über 250 Jahre alte Zeitmesser.

Unterirdische Gänge unter der Junghans-Burg

Eine Besonderheit der Junghans-Burg, wie sie die Schramberger auch nennen, sind die unterirdischen Gänge, in Sandstein gehauen, sie dienten lange Jahre den Schwestern, deren Wohnheim oberhalb von Gut Berneck liegt, um einigermaßen trockenen Fußes ins um 1965 erbaute Krankenhaus unterhalb der Villa zu kommen. Einigermaßen deshalb, weil es da unten auch recht feucht sein kann.

Eine Besonderheit der Junghans-Burg sind die in den Sandstein gehauenen Gänge, die den Krankenschwestern eine witterungsunabhängige Verbindung von ihrem Wohnheim ins damals als Krankenhaus genutzte Gut Berneck zu ermöglichen. | Bild: Moni Marcel

Steuerzahler hilft bei Renovierung

Die historische Bedeutung der Stadtvilla, aber sicherlich auch Hans-Jochem Steims gute Beziehungen in die Landes- und Bundesregierung trugen dazu bei, dass die Renovierungskosten zu etwa einem Drittel aus öffentlicher Hand kommen: Drei Millionen Euro steuert der Bund bei, 400.000 Euro kommen vom Landesdenkmalamt und 120.000 von der Denkmalstiftung Baden-Württemberg.