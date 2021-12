In einem Jahr wollen die drei Landkreise Tuttlingen, Rottweil und Schwarzwald-Baar ein praktischeres Tarifsystem auf die Beine stellen. So wird es statt 27 dann nur noch acht Tarifzonen geben. Das hört sich erst einmal gut an. Doch einige Fragen sind noch offen.

Wer mit Bus und Bahn allein einmal den Schwarzwald-Baar-Kreis durchqueren will, muss tief in die Tasche greifen. Das liegt an den vielen Tarifzonen. Ab 1. Januar 2023, also in rund einem, tun sich nun sogar die drei Landkreise Tuttlingen, Rottweil