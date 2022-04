Das Neun-Euro-Monatsticket soll bundesweit im öffentlichen Nahverkehr vom 1. Juni bis 31. August gelten. Im Schwarzwald-Baar-Kreis sehen Landratsamt und Verkehrsverbund aber noch große und ungeklärte Probleme.

Unbegrenzt Bus und Bahn fahren für neun Euro im Monat – das ist die schöne Seite der Medaille. Die weniger schöne: Bei den Unternehmen, die ihre Mitarbeiter bezahlen und ihre laufenden Kosten begleichen müssen, gibt es noch große Fragezeichen, wie sie das finanziell stemmen sollen. Sie erheben klare Forderungen.

Stefan Preuss ist seit 1. Mai 2020 Gescha?ftsfu?hrer der Verkehrsverbunds Schwarzwald-Baar GmbH (VSB). Das Büro des Diplom-Volkswirts ist am Villinger Bahnhof. | Bild: Verkehrsverbund Schwarzwald Baar (Archiv)

Stefan Preuss leitet den Verkehrsverbund Schwarzwald-Baar (VSB), der die verschiedenen Bus- und Bahnunternehmen im Schwarzwald-Baar-Kreis vereint und hier den öffentlichen Nahverkehr organisiert. Der Geschäftsführer sagt am Mittwoch vor Ostern: „Es muss dazu ein Rettungsschirm kommen, und zwar so, dass dieser nicht wie bislang bei den Rettungsschirmen nachlaufend, sondern vorab seine Leistungen erbringt“, formuliert er.

Die Ausgleichszahlungen sind dringend

Preuss sagt, es sei zwar zugesichert, dass die Ausfälle beglichen werden sollen. Er müsse aber auf einen festgelegten und abgestimmten Ablauf pochen. Im Landratsamt Schwarzwald-Baar sagt die persönliche Referentin von Landrat Sven Hinterseh, Kristina Diffring, es gehe „bei den noch offenen Punkten um die Liquidität der Verkehrsunternehmen“.

VSB-Chef Preuss macht kein Geheimnis aus der angespannten Lage: „Nach Corona fehlen uns heute aktuell immer noch 20 Prozent der erwarteten Einnahmen.“ Preuss erklärt das so: „Es geht mit dem Ticket bei uns Geld weg, das quasi sowieso gefehlt hat.“ Deshalb unterstreicht er, dass die Ausfallzahlungen „kurzfristig erfolgen müssen“.

Für Klärungen wird auf den Bund verwiesen

Von wem genau diese Gelder an die Busunternehmen bezahlt werden müssen? Diese Frage beantwortet Preuss so: „Das ist ein Projekt der Ampel-Regierung“, verweist er nach Berlin an die Regierung, die sich aus SPD, Grünen und FDP zusammensetzt.

Droht hier nun noch ein Zuständigkeits-Kampf zwischen Bund und Ländern, wer den Busunternehmern die leeren Kassen ausgleicht? „Zur Abrechnung ist aus unserer Sicht zu sagen, dass die Maßnahme mit dem Corona-Rettungsschirm kollidiert, der auf das Jahr 2022 ausgedehnt werden soll. Angestrebt wird, dass beide Maßnahmen gemeinsam in einen Rettungsschirm einfließen sollen und sich Bund und Länder hinsichtlich der Finanzierung abstimmen“, so Landratsreferentin Kristina Diffring.

Monatelang sind die Busse in der Pandemie-Zeit leer wie hier im März 2021 – oder gar nicht gefahren. Die Branche nimmt derzeit Anlauf, sich davon zu erholen. Das Neun-Euro-Monatsticket könnte dazu ein wichtiger Hebel sein, wenn die finanzielle Seite geklärt ist. | Bild: Matthias Jundt

Um wie viel Geld es hier geht, macht ebenfalls Kristina Diffring klar: „Die voraussichtlichen Kosten, die auch die Mindereinnahmen darstellen, belaufen sich auf rund 2,5 Milliarden Euro bundesweit.“ Das heißt auch: Dieses Geld bezahlt also letztlich der Steuerzahler.

Auch organisatorische Fragen sind nach Angaben des Landratsamts sechs Wochen vor dem Start noch offen: Kristrina Diffring: „Noch ungeklärt ist, ob der Vertrieb ausschließlich digital erfolgt oder die Tickets auch anderweitig, etwa an Automaten, im Bus oder im Kunden-Center, erworben werden können“, formuliert sie.

Sechs Wochen vorab ist noch vieles unklar

Wie realistisch ist der Start mit dem günstigen Ticket ab 1. Juni tatsächlich? Trotz dieser grundlegenden, offenen Punkte geht Stefan Preuss für den regionalen Verkehrsverbund davon aus, dass das Projekt zeitlich wie geplant aufgesetzt wird.

Für die Busunternehmen ist die Lage umso schwieriger, als auch sie mit stark gestiegenen Kosten konfrontiert sind. Stefan Preuss: „Auch wir müssen die aktuell enorm gestiegenen Preise für Diesel verkraften“, schildert er. Aber auch dieses Problem, so fügt er hinzu, „hat die ganze Branche bei uns im Moment“.

Mit einem Riesenansturm rechnet Preuss ab 1. Juni wegen des Billig-Tickets nicht. „In der Großstadt rechne ich damit, hier bei uns im ländlichen Raum eher nicht“, erklärt er. Der Geschäftsführer begründet dies mit der Annahme, dass „die Leute hier nicht grundlos mit dem Bus herumfahren werden“.

Ansturm auf touristische Bahnstrecken erwartet

Anders positioniert sich der Fahrgastverband Pro Bahn. Weil das 9-Euro-Monats-Ticket auch für Bahnstrecken gelten soll, rechnet die Organisation nach Angaben eines Sprechers vom Mittwoch mit einem „Ansturm auf touristisch relevanten Strecken“. Dazu zähle beispielsweise die Schwarzwald-Bahn, die auch St. Georgen, Villingen und Donaueschingen bedient.

Das ist aktuell der Preisvergleich

Dem bundesweit geltenden 9-Euro-Monats-Ticket gegenüber stehen die normalen Ticket-Realitäten in der Region. Ein Tagesticket für eine Zone kostet laut Preuss aktuell 4,90 Euro. Der Preis steigere sich Zone um Zone bis zu 14 Euro pro Tag für unbegrenztes Fahren für einen Tag im Bereich des VSB. Und ein Monatsticket für das gesamte VSB-Tarifgebiet kostet 97,80 Euro (wer es im Abo kauft, zahlt als Erwachsener pro Monat 81,90 Euro).