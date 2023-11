Die Gewerblichen Schulen in Donaueschingen haben im Oktober einen Kontakt geknüpft, der sich einige tausend Kilometer entfernt befindet. Reiner Jäger, der Rektor der Schule, war im Oktober gemeinsam mit Lehrer Thomas Arnold rund 30 Stunden dorthin unterwegs, um einen Vertrag zu unterschreiben. Die Rede ist von China.

IMS Gear, der größte Arbeitgeber Donaueschingens sei an die Schule herangetreten: „In Taicang soll eine duale Ausbildung für Kunststofftechnologen etabliert werden“, erklärt Jäger. Der Vorschlag von IMS: Eine Kooperation mit den Gewerblichen Schulen vor Ort. Denn auch hier werden Verfahrensmechaniker für Kunststoff- und Kautschuktechnik ausgebildet. Innerhalb von zwei Monaten wird die Sache schließlich in die Wege geleitet.

Schließlich wurde eine Kooperationsvereinbarung mit dem Suzhou Chien-Shiung Institute of Technology geschlossen. Die Einrichtung ist auch in China einzigartig: „Das ist eine Mischung aus Uni und digitaler Ausbildung“, erklärt Jäger. Dort werden etwa 9000 Studenten von 500 Lehrern unterrichtet. „Dort ist alles eine Nummer größer. Das hat uns beeindruckt.“

Reiner Jäger ist Rektor der Gewerblichen Schulen in Donaueschingen. Für sie war er im Oktober in China. | Bild: Simon, Guy

Gemeinsam mit Thomas Arnold, der den Fachbereich Kunststoff leitet. bringt Reiner Jäger in China alles unter Dach und Fach. Mit einer chinesischen Fluglinie geht es über Finnland und Russland in Richtung China.

Jäger hatte sich allerdings nicht vorgestellt, was ihn dort erwarten würde: „Es war klar, dass ich einen Vortrag über unser duales System der Berufsausbildung halten werde. Ich hätte aber niemals mit der Größe gerechnet.“ Jäger geht von einem Konferenzraum aus, tatsächlich wird es schließlich ein Saal mit rund 400 Zuhörern.

Dieser Saal beim chinesisch-deutschen Bildungsforum ist später mit rund 400 Besuchern gefüllt, als Reiner Jäger (vorne) seinen Vortrag zum dualen System der Berufsausbildung hält. | Bild: Thomas Arnold

Zur Unterzeichnung des Vertrags kommt dann schließlich einer der Institutsdirektoren namens Mr. Lin. Er habe unterschrieben und sei dann wieder gegangen. Aufgrund der oft für Europäer komplizierten Namen, geben sich die Mitarbeiter des Instituts europäische Namen.

Was bedeutet die Kooperation konkret?

„Wir helfen dabei, was man für eine solche Ausbildung braucht, wie die Ausstattung aussieht und die Anforderungen aussehen“, erklärt Jäger. Dazu soll auch ein regelmäßiger Austausch in beide Richtungen stattfinden. Wenn es nach den Leuten vom Institut in China ginge, „dann am liebsten sofort nächstes Jahr“, so Jäger. Das kann er allerdings noch nicht garantieren.

Die gewerblichen Schulen

und überregionalem Bildungsauftrag. Je nach Ausbildung und Gewerk kommen die Schülerinnen und Schüler aus dem Kreisgebiet oder auch aus dem gesamten Regierungsbezirk Freiburg. Es besteht ein hoher Differenzierungsgrad. Für einzelne Bereiche lässt sich von einem Kompetenzzentrum sprechen. Großartige Erfolge in Form von Bundessiegern konnten in den Bereichen Kunststofftechnik, Glaser, Verkauf im Konditoreibereich und bei den Zimmerleuten erreicht werden. Das schulische Angebot erstreckt sich von der Berufsvorbereitung über die Berufsausbildung und das Technische Gymnasium bis zur beruflichen Weiterbildung.

Das Problem liege hier noch an der Finanzierung: „Für uns stellt sich die Frage, wie wir das stemmen.“ In Taicang haben etwa 500 deutsche Firmen Niederlassungen, darunter auch rund 15 aus der Region. Die hat der Rektor jetzt angeschrieben: „Ich würde gerne einen Förderverein in Donaueschingen gründen und da die Firmen mit reinnehmen“, erklärt er. Alleine sei das nicht machbar: „Wir brauchen einen finanziellen Haltepunkt.“

Das Problem der Finanzierung habe das Institut in China nicht: „Wenn wir die Kraft haben, eine Roboterzelle zu kaufen, dann haben sie dort 20.“ Das System sei zentralistisch und funktioniere hier wenig bürokratisch. Aber es gebe natürlich auch eine andere Seite: Nahezu überall gebe es Video-Überwachung, auch beim Visum werden Fingerabdrücke genommen.

Der Besuch im Stadtplanungsmuseum Taicang hinterlässt Eindruck bei den Besuchern aus Deutschland. | Bild: Thomas Arnold

Zuerst soll jetzt eine Online-Plattform zum Austausch aufgebaut werden: „Wir wollen die so kreieren, das beide Zugriff haben.“ Und das sei gar nicht so einfach. „In China ist nicht alles frei zugänglich. WhatsApp ist gesperrt, die Tagesschau-App etwa auch.“ Manche Emails von Jäger dauern etwa drei Tage für den Weg zwischen China und Deutschland.

„Im China-Knigge haben wir gelesen, dass man politische Themen vermeiden sollte. Dabei wurden die von den Chinesen selbst angesprochen“, erklärt der Rektor. So etwas die Ein-Kind-Politik. „Sie nehmen das wahr und wissen auch, dass sie nicht alle Nachrichten zu hören bekommen.“

Wohnen in der Deutschland-Kulisse

Dennoch schwärmt Jäger von der chinesischen Gastfreundschaft, „die ist der Wahnsinn.“ Zu Beginn habe man der Abordnung aus Donaueschingen die Stadt gezeigt: „Sie haben von einer kleinen Stadt gesprochen – und sie hat 700.000 Einwohner.“ Untergebracht werden Jäger und Arnold schließlich in Rothenburg Waterfront, einer Straße, die komplett der Vorstellung einer deutschen entspricht: „Das hat schon etwas von Europa Park.“

Jetzt will er schauen, wie sich der Auftakt der Kooperation anlässt. Zehn Firmen habe er angeschrieben, „jetzt schauen wir mal, was dabei rumkommt.“ Eine Bereicherung für die Region dürfte das auf jeden Fall sein.