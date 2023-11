Er ist erst 19 Jahre alt – und legt beruflich schon eine steile Karriere hin. Jetzt ist Florian Dorer ein außergewöhnlicher Erfolg gelungen.

Denn bei den 72. Deutschen Meisterschaften in den Bauberufen holte der junge Furtwanger die Goldmedaille in seiner Berufssparte und ist damit Deutschlands bester Zimmerer 2023. Das berichtet die Landesvereinigung Bauwirtschaft Baden-Württemberg am Mittwoch, 15. November.

Der Wettbewerb ermittle jedes Jahr bundesweit die talentiertesten Nachwuchshandwerker und sei am Montag, 13. November, mit der feierlichen Siegerehrung zu Ende gegangen, so die Landesvereinigung.

Riesige Freude

Nach der Siegerehrung habe Florian Dorer überglücklich gesagt: „Als ich aufgerufen wurde, konnte ich mein Glück kaum fassen. Es war ein harter Konkurrenzkampf und ich freue mich riesig, dass ich den für mich entscheiden konnte.“

Der junge Zimmerer habe seine Ausbildung bei der Firma Holzbau Faller in Furtwangen-Neukirch abgeschlossen. Die überbetriebliche praktische Ausbildung habe er im Bildungszentrum Bau Donaueschingen absolviert, heißt es weiter in der Pressemitteilung.

Die jetzige Krönung seiner noch jungen Berufskarriere hat Dorer bereits mit anderen Erfolgen vorgespurt.

So war er zunächst Innungs-, dann Kammersieger in seinem Beruf geworden. Am 10. Oktober hatte er den Landeswettbewerb der Zimmerer in Biberach gewonnen. Damit qualifizierte sich der Furtwanger für den Wettkampf auf Bundesebene.

„Wir freuen uns sehr darüber, dass unser frisch gebackener Geselle Florian Dorer Deutschlands bester Zimmerer ist“, teilte die Firma Holzbau Faller voller Stolz mit. Neukirch habe nur ungefähr 1000 Einwohner, aber: „Umso stolzer sind wir, dass wir nun in unserem kleinen Ort einen Deutschen Meister im Zimmererhandwerk haben.“

Der Wettbewerb Die Wettbewerbsaufgabe Die Teilnehmer in der Zimmerersparte mussten in 22 Stunden ein Kehlpultdach mit Walm, geneigtem First und zwei Dreiecksgauben millimetergenau fertigen. „Insgesamt mussten 26 Hölzer angerissen, bearbeitet und verbaut werden“, so die Landesvereinigung Bauwirtschaft. Die Meisterschaften Bei den 72. Deutschen Meisterschaften im Bauhandwerk sind mehr als 60 junge Handwerksgesellinnen und -gesellen vom 11. bis 13. November in Erfurt je nach Gewerk in ein- bis dreitägigen Wettbewerben gegeneinander angetreten: Beton- und Stahlbetonbauer, Brunnenbauer, Estrichleger, Fliesen-, Platten- und Mosaikleger, Wärme-, Kälte- und Schallschutzisolierer, Maurer, Straßenbauer, Stuckateure und Zimmerer. Zugelassen waren die Landessieger der jeweiligen Bauberufe.

Und: „Florian ist ein super Beispiel dafür, dass man auch mit einer Ausbildung sehr weit kommen und etwas Großartiges erreichen kann.“ Er habe sich bewusst nach dem zehnten Schuljahr auf dem Gymnasium für eine Ausbildung als Zimmerer entschieden. So sei er seinen eigenen Weg gegangen.

Stolz auf „diesen absoluten Spitzenerfolg bei den Berufswettbewerben“, zeigt sich in einer Mitteilung auch Michael Kling, Leiter des Bildungszentrums Bau Donaueschingen.