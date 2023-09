Wohnmobil in Flammen: Das melden mehrere Anwohner am Freitag, 22. September, der Feuerwehr. Gegen 20.25 Uhr informieren sie über den Notruf, dass in Schwenningen im Bereich der Eschachstraße an der Einmündung des Tannenwegs ein Wohnmobil brenne.

Was die Polizei nicht ausschließen kann

Beim Eintreffen der Feuerwehrleute war das Wohnmobil im Heckbereich bereits im Vollbrand, schreibt die Polizei in einer Pressemitteilung. Die Ursache des Brandes bedürfe weiterer Ermittlungen. Ein technischer Defekt sei nicht auszuschließen.

Verletzt wurde bei dem Feuer niemand. Das Wohnmobil wurde allerdings komplett zerstört. Der Schaden wird auf 72.000 Euro geschätzt.