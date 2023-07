Dienstagabend, 21.30 Uhr. Eine pechschwarze Wolkenfront schiebt sich in Richtung Villingen, ein leichter Wind geht. Plötzlich: Es wird laut, der Wind wird zum Sturm, es heult, es kleppert, auf dem Balkon fallen Grill und Blumentöpfe um: Der hochsommerliche Dienstag endet abrupt mit Donnergrollen, peitschendem Regen und grellen Blitzen.

Von einem Moment auf den anderen wirkte es, als ob draußen in VS gleich die Welt untergehen würde: Eine Gewitterfront mit starken Sturmböen hat am Dienstagabend kurz, aber heftig für Schäden und zahlreiche Feuerwehreinsätze in Villingen-Schwenningen gesorgt.

90 Einsätze im Kreis

Die Leitstelle des Schwarzwald-Baar-Kreises verzeichnete über den ganzen Landkreis verteilt 90 Einsätze, teilte die Pressestelle der Polizei mit. In Villingen-Schwenningen gingen die Notrufe bei der Feuerwehr nach 22 Uhr teils im Minutentakt ein, so auch Kommandant Markus Megerle.

Feuerwehr im Großeinsatz

Bei Marbach etwa prallte ein Rollerfahrer gegen einen umgestürzten Baum. Die Feuerwehrmänner mussten Bäume von mehreren Straßen entfernen – unter anderem auf der B33 Richtung Mönchweiler, auf der Straße zwischen Marbach und Brigachtal und zwischen Pfaffenweiler und Herzogenweiler, teilte Megerle mit.

In der Roggenbachstraße stürzte ein Baum auf einen Flüssiggastank. Zusammen mit Mitarbeitern der Stadtwerke mussten die Florianjünger hier das ausströmende Gas stoppen. In Villingen-Schwenningen hat nach Angaben der Polizei unter anderem ein Dach, das sich durch den Sturm gelöst hatte, ein Auto beschädigt.

Die heftigen Sturmböen haben an den großen Bäumen in der Oberen Waldstraße in Villingen zahlreiche Äste abgerissen. | Bild: Burger, Tatjana

Zahlreiche große und kleine Äste wurden im ganzen Stadtgebiet von den Bäumen gerissen und auf die Straßen und Wege geschleudert. Die heftigen Böen warfen auch Mülltonnen um, die schon zur Abholung bereit standen. Stromleitungen wurden ebenfalls beschädigt, der Teilort Obereschach war nach Angaben der ED Netze zeitweise ohne Strom.

In der Waldstraße stürzen Dienstagabend reihenweise Äste auf den Gehweg. Verletzt wird hier keiner. | Bild: Hauser, Gerhard

Zum Teil wurden auch Fenster eingedrückt, weil die Böen so heftig waren. Die Warn-App Nina hatte zwar vor einer schweren Gewitterfront gewarnt, doch zunächst blieb es vergleichsweise ruhig. Von einer Sekunde zur anderen brach dann der Gewittersturm los, in der Waldstraße und im Innenring brachen Meter lange Äste von den Bäumen und stürzten auf die Gehwege.

Vor Betreten der Wälder wird gewarnt

Am Morgen nach dem Sturm warnt Roland Brauner, stellvertretender Leiter des Forstamts Villingen-Schwenningen, die Bürger vor dem Betreten der städtischen Wälder. Da immer noch beschädigte Bäume umfallen oder abgeknickte Äste abbrechen könnten, sollten die Waldwege bis mindestens Mitte nächster Woche gemieden werden, so der Experte.

Am Mittwochmorgen ist das Durchkommen schwierig, hier am Villinger Innenring. Im Laufe des Vormittags werden die Äste beseitigt. | Bild: Hauser, Gerhard

Rund 25 Waldarbeiter mit fünf großen Maschinen sind nach Angaben von Brauner schon seit dem Morgen im Einsatz, beginnen mit dem Aufräumen im Forst und verschaffen sich einen ersten Überblick über die entstandenen Schäden. Auch die Areale rund um die Waldkindergärten seien bereits überprüft worden. „Wir gehen schon von einigen Schäden aus, allerdings nicht in einer Dimension wie etwa beim Sturm Sabine „, so Roland Brauner. Weil viele Bäume vom Borkenkäfer und auch von früheren Stürmen schon angegriffen waren, seien sie jedoch leichte Opfer der jüngsten Böen gewesen.