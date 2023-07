Über Gewitter weiß man schon viel, aber nicht genug. Manchmal gewittert es im Villinger Wohngebiet Haslach, in der Südstadt ist es ruhig – oder umgekehrt. Besonders wichtig wären genauere Vorhersagen, wo es eigentlich toben soll.

Projektkoordinator und Meteorologe Lutz Beckebanze vom Karlsruher Institut für Technologie (KIT) sammelt daher derzeit Daten, um zu klären, wie der Schwarzwald die Gewitterbildung beeinflusst. Am Samstag, 29. Juli, will er nun auch die Öffentlichkeit an den Forschungen teilhaben lassen.

Tag der Offenen Tür

Von 9 bis 16 Uhr wollen die Wissenschaftler um Beckebanze darlegen, wie die Gewitterforschung abläuft, wie die Wetterballons gestartet werden, was für Daten gewonnen werden und was an ihnen interessant sein könnte.

Einen wissenschaftlichen Hintergrund muss man nicht mitbringen. Ausdrücklich seien auch Familien mit Kindern willkommen, betonen die Forscher.

Bereits jetzt sind viele Spaziergänger auf die Module ganz in der Nähe der Villinger Bertholdshöfe aufmerksam geworden. Nun soll am Samstag, 29. Juli, erläutert werden, was sich hinter ihnen verbirgt.

Das ist geplant: Mehrere Radiosonden werden an diesem Tag aufsteigen, die Wissenschaftler erläutern das Messfeld, das mit modernsten meteorologischen Messgeräten ausgestattet ist, stellen die Messkampagnen vor, Besucher können mit Forschern diskutieren.

Gerade für Kinder interessant dürfte das Vorbereiten und Aufsteigen der Radiosonden sein. Dazu wird ein Wetterballon mit einem Gas aufgeblasen. Im Normalbetrieb nutzte der Meteorologe dazu Wasserstoff, was wegen dessen leichter Entzündlichkeit nicht ohne Sicherheitsvorkehrungen möglich ist. Am Tag der Offenen Tür kann das gefahrlose Helium verwendet werden.

Bild: Schönlein, Ute

Genug Parkmöglichkeiten

Wenn es diese Woche noch öfters regnet, sollten feste Schuhe getragen werden, rät Beckebanze. Parken kann man direkt an der Messstation, die am Rande des Sonnenblumenfelds steht. Sie ist schon von Weitem an den aufragenden weißen Modulen erkennbar. Weitere Parkplätze stehen beim Villinger Gartenbauunternehmen Wildigarten an den Bertholdshöfen 3 zur Verfügung.

Superzellen erforschen

Besonders angetan haben es Beckebanze die Superzellen. Das sind die größten und intensivsten Gewitter, deren Auf- und Abwindbereiche getrennt sind. Hier hätte sich der Forscher zusätzliche Konstellationen gewünscht. Allerdings ist er mit der Datenlage zufrieden – und es bleiben noch zwei Wochen. Solange sollen die Messreihen noch fortgesetzt werden.

In der Woche ab 7. August ist dann Schluss, dann brauchen auch Forscher einmal Urlaub, den sie bisher aufgeschoben haben. Ab Mitte September werden die Module dann wieder abgebaut.