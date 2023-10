Er gehört zum Schwarzwald wie die Kirschtorte, der Brautschäppel und der Bollenhut: Der Schwarzwälder Schinken. Bis heute wird das Original nach klassischer Art und Weise produziert.

Wie genau das funktioniert, erzählen wir in unserer Genuss-Reportage, bei der wir einen Blick in die Produktion der Metzgerei Haller in Dauchingen und der Firma Tannenhof in Niedereschach werfen durften.

Für unsere Leser spendieren Metzgermeister Werner Schmidt und die Firma Tannenhof jeweils ein stattliches Stück Schinken, das unsere Leser gewinnen können.

Genuss im Schwarzwald Der würzigste Botschafter des Schwarzwaldes: So wird Schweinekeule zu Schwarzwälder Schinken Das könnte Sie auch interessieren

Mitmachen geht ganz einfach: Rufen Sie bis einschließlich Sonntag, 22. Oktober, unter der Nummer 01379 370-500-82 unsere Gewinn-Hotline an und nennen Sie das Stichwort „Schinken“. Ein Anruf aus dem Festnetz der Deutschen Telekom AG kostet 50 Cent, Mobilfunkpreise können abweichen.

Die Gewinner werden von uns benachrichtigt. Wir drücken die Daumen und wünschen den beiden Gewinnern schon jetzt guten Appetit!

Alle Folgen unsere Genussserie

Genuss-Reise durch die Heimat: Serie widmet sich den leckeren Seiten des Lebens