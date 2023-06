Am Samstag, 1. Juli, feiert die Doppelstadt bei der Langen Schwenninger Kulturnacht eine große Party mit vielen Höhepunkten und einem tollen Programm – es ist ein Fest von den Bürgern für die Bürger.

Tolle Bands auf vier Bühnen

Sie wollen dabei sein bei diesem großen Event, das von Musik, Theater, Kleinkunst, Film, Kabarett über Kulinarik und Clownerei wirklich alles bietet? Auf vier großen Bühnen in Schwenningen auf dem Muslenplatz, am Marktplatz, im Mauthepark sowie auf dem Hockenplatz geht es so richtig zur Sache mit Bands wie Queens of Soul, Diva oder der A-Capella-Gruppe Anders.

Schwenningen Juhu, endlich Lange Kulturnacht: Hier gibt‘s alle Infos Das könnte Sie auch interessieren

So sind sie dabei

Der SÜDKURIER verlost Eintrittsbändel – 5x 2 Stück. So funktioniert die Teilnahme: Wer gewinnen möchte, ruft bitte bis Dienstag, 27. Juni, 12 Uhr unter der Nummer 01379 37050079 (50 Cent pro Anruf aus dem Festnetz, Mobilfunkpreise abweichend) mit dem Stichwort „Kulturnacht“ an. Die Gewinner bekommen die Bändel dann ganz unkompliziert mit der Post zugeschickt. Wir wünschen viel Spaß bei der Langen Schwenninger Kulturnacht!