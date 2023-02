„Ein geiler Abend in Villingen-Schwenningen, geile Halle, geile Stimmung“, so fast Mario Barth seinen Auftritt in der Helios-Arena auf einem Videoclip bei Instagram zusammen. Gute Noten vom Publikum gab‘s auch für ihn, weniger groß war die Begeisterung angesichts der Gegebenheiten in der Eishalle. In der Pause war so einigen das Lachen vergangen.

Wer sich mit Getränken versorgen wollte und das Pech hatte, am hinteren Ende der Schlange zu stehen, ging leer aus. Nach 20 Minuten war Schluss mit Getränkeverkauf. Nach Angaben der Kioskmitarbeiter eine strikte Anweisung des Veranstalters.

„Getränkestände überfüllt, Personal zu wenig“

Auch in den sozialen Medien wird das Thema diskutiert. Allein 70 Kommentare stehen unter dem Facebook-Post des SÜDKURIER Villingen-Schwenningen. „Die Orga vor Ort war nicht gut“, schreibt etwa eine Nutzerin. Und weiter: „Fing schon an der Parkplatzgeschichte an. Dann innen wusste man nicht, wo man hinmusste. Keine gute Ausschilderung. Getränkestände überfüllt, Personal zu wenig. Wir haben ein Getränk bei Beginn ergattern können, das zweite haben wir uns gespart.“

Lange Schlangen stehen an einer Getränkeausgabe in der Helios-Arena. Die 20-minütige Pause reichte nicht aus, um alle Durstigen zu versorgen. | Bild: Sprich, Roland

„Klasse Artikel, absolut zutreffend beschrieben, Programm genial, Veranstaltungsort mehr als bescheiden“, schreibt ein anderer Nutzer. „Die Veranstaltungen werden so dicht bestuhlt, nur um mehr Besucher rein zu quetschen“, heißt es von einem anderen. „In den Pausen zu wenig Getränkestände.“

Veranstaltungen in de Helios-Arena Seit 2014 wird die Helios-Arena auch für Großveranstaltungen abseits von Eishockey genutzt. Der erste Künstler, den Hallenmanager Klaus Hässler damals an Land zog, war Comedian Bülent Ceylan, der im Juli 2014 sogar an zwei Abenden hintereinander auftrat. Ceylan war es auch, der im März 2022 nach der Corona-Zwangspause die Arens als erster großer Show-Act wiederbelebte.

Wer ist nun dafür zuständig, es beim nächsten Mal besser zu machen? Oder liegt das Problem an Mario Barth selber? „Ist bei Mario Barth immer so. Auch in der SAP-Arena“, schreibt eine andere Nutzerin. „Ist der einzige Künstler, der die Getränke und Essensausgabe verbietet während seiner Show. Und ja, es ist definitiv der Veranstalter, der die Vorgaben macht. Wir haben in Mannheim wirklich einige Künstler das Jahr über.“

„Ich höre das zum ersten Mal“

Veranstalter des Abends war die Agentur IMK aus Schwäbisch Gmünd. Auf Anfrage schreibt Geschäftsführer Rainer Koczwara: „Die Problematik höre ich zum ersten Mal. Sie ist mir aus 20 Jahren Shows mit Mario Barth nicht bekannt.“ Er müsse daher erst verifizierbare Informationen einholen. Da er aber momentan im Urlaub sei, könne er sich voraussichtlich erst Anfang März äußern.

Catering ist nicht Sache der SVS

Vermietet wird die Helios-Arena letztlich von den Stadtwerken Villingen-Schwenningen. „Wir sind aber nur Vermieter“, sagt SVS-Sprecher Oliver Bauer. Bewirtung und Catering – mit all dem habe die SVS nichts zu tun. Die Bewirtung bei Mario Barth sei über den Schwenninger ERC gelaufen.

ERC kritisiert starke Einschränkungen

Der ERC wiederum schickt am Mittwochnachmittag eigens eine Pressemitteilung zum Thema. Der Verein bedauert darin die „Unannehmlichkeiten während der Veranstaltung“ beim Catering. Doch die Verantwortung weist der ERC „mit Nachdruck“ von sich, da der Veranstalter „eine gewohnt professionelle Bewirtung nicht zugelassen hat“.

Vereinbart sei gewesen, dass die Helios-Arena um 17 Uhr öffne und dann Catering bis zum Veranstaltungsbeginn um 19 Uhr möglich sei. Zudem sollte während der 20-minütigen Pause bewirtet werden können.

Keine Kulanz vom Veranstalter

Doch „aufgrund angeblicher technischer Probleme im Innenraum“ habe der Einlass erst um 18 Uhr begonnen. „Während der Show mussten die Kioske auf Anweisung des Veranstalters geschlossen werden“, so der ERC. „Dieses hatte zur Folge, dass noch anstehende Gäste zu Beginn der Show und nach der Pause abrupt weggeschickt werden mussten. Eine Kulanz diesbezüglich seitens des Veranstalters gab es nicht.“

Obendrein habe der Veranstalter keinen Verkauf in den beiden Kiosken hinter der Bühne zugelassen, was die Kapazitäten zusätzlich beschränkte. Bei Eishockeyspielen und anderen Veranstaltungen mit ähnlichen Zuschauerzahlen versorgten üblicherweise acht Kioske die Zuschauer mit Speisen und Getränken.

„Gleiches Spiel in Stuttgart“

Scheinbar ist der zeitlich streng limitierte Getränkeverkauf in Schwenningen kein Einzelfall. „Gleiches Spiel in Stuttgart am Sonntag. Sehr unverständlich. Man nimmt damit auch den Gastronomiebetrieben die Einnahmen. Sehr vermessen vom Veranstalter, genau das zu ‚befehlen‘....“, schreibt eine Facebook-Nutzerin.

Management nicht erreichbar

Und was sagt das Management von Mario Barth dazu? Werden Locations im Vorfeld nicht angeschaut? Wird nicht abgeklärt, wie viele Besucher in die Halle passen und wie viele Getränkestände es geben sollte? Und darf sich außerhalb der Pause wirklich niemand ein Getränk kaufen? Der PR-Manager war am Mittwoch, 15. Februar, für eine Stellungnahme nicht erreichbar.