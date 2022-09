von sk

Der 47-Jährige kam – nach Polizeiangaben aufgrund eines gesundheitlichen Problems – mit seinem Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Mercedes geriet mit zwei Rädern in eine Abwasserrinne und rollte, dadurch geführt, noch etwa 150 Meter weit. Mit nur geringen Beschädigungen blieb das Auto schließlich an einer Leitplanke stehen. Der bewusstlose Fahrer kam mit einem Rettungswagen sofort in ein Krankenhaus, wo jedoch jede ärztliche Hilfe für ihn zu spät kam, berichtet die Polizei.