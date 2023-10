„Nehmt das mit Humor und seit euch bewusst, dass Fachleute wir ihr immer gesucht werden und ohne das Handwerk wären wir aufgeschmissen“, so Ballof. Trotz der Digitalisierung, die in aller Munde sei, könne man eine handwerkliche Leistung nicht in einer App herunterladen.

„Allein zu Hause dem Online-Unterricht zu folgen, kaum persönlicher Austausch mit Lehrern und Kollegen zu haben und dabei durchzuhalten und wieder in den Fluss zu kommen, macht diesen Gesellenbrief so wertvoll“, sagt Kreishandwerksmeister Martin Ballof bei der Begrüßung. Aber auch die Handwerksbetriebe und Berufsschulen hätten zu dem Erfolg beigetragen. „Die drei Jahre Ausbildung waren sicher nicht immer leicht und auch mit Vorurteilen gegenüber dem Handwerk musstet ihr umgehen lernen“. Ballof zitierte die Vorurteile: Handwerk sei körperlich anstrengend und hätte kaum Zukunft.

In einem großen Aufmarsch unter anhaltendem Applaus der zahlreichen Familienangehörigen, Ausbilder, Lehrer, Obermeister und den Landtagsabgeordneten Guido Wolf, Niko Reith, Frank Bonath sowie Landrat Sven Hinterseh und dem Präsidenten der Handwerkskammer Konstanz, Werner Rottler, kamen die neuen Gesellen der Kreishandwerkerschaft Schwarzwald-Baar auf die Bühne der Neuen Tonhalle in Villingen. Ein feierlicher Abschluss einer Ausbildungszeit, in der die Pandemie für Schwierigkeiten sorgte.

Die Freisprechungsfeiern der Kreishandwerkerschaft Schwarzwald-Baar sind jedes Jahr Garant für ein besonders Rahmenprogramm. Wer bei der Tanzformation TanzZeitslos genau hingeschaut hat, konnte den Kreishandwerksmeister Martin Ballof unter den Tänzerinnen und Tänzern entdecken, die mit einem Tanz zu Michael Jacksons „Dangerous“ begeisterten. Die Gruppe Stuhl-Gang-next Generation beeindruckte wie im vergangenen Jahr mit Stuhlakrobatik. Für musikalische Unterhaltung sorgte das Duo Man and me.

Es sind auch die besonderen Geschichten, die so eine Freisprechungsfeier ausmachen. Eine davon schrieb Gregorion Campisciano aus Furtwangen. Der 57-Jährige hat sich mit dem Gesellenbrief im Friseurhandwerk einen Traum erfüllt. „Ich bin in Italien geboren, mit drei Monaten nach Deutschland gekommen, und mit sechs Jahren ging es wieder zurück ins Heimatland, weil meine Eltern dachten, ich müsste die italienische Schule besuchen“, erzählt Campiscianio. Mit zwölf Jahren sei er dann wieder zurück nach Deutschland gekommen.

Gearbeitet hätte er bisher in der Gastronomie, als angelernter Uhrmacher in Schönenbach und als Haustechniker in einer Behindertenschule in Furtwangen. „Es war aber immer mein Wunsch, eine Ausbildung und einen Beruf zu haben und den konnte ich mir bei meiner Frau Ada, die den Salon Bellissima Hairstyling in Furtwangen betreibt, erfüllen“. Auch die Tochter Viviana sei seit sechs Jahren Friseurin im Salon der Mutter.

Mitschüler staunen

„Die Mitschüler waren anfangs schon erstaunt, dass ich als damals 55-Jähriger noch eine Ausbildung beginne“, erzählt Campiscianio. Frau und Tochter hätten ihn sehr unterstützt und er freue sich jetzt wie die Kunden, die ihn bewundern würden, auf die neue Aufgaben. „Jetzt heißt es für mich kräftig mitzuarbeiten, denn meine Tochter hat mit der Meisterschule gewartet, bis ich meine Ausbildung fertig habe“, so der Friseur mit Gesellenbrief.

Der Präsident der Handwerkskammer Konstanz, Werner Rottler, hat sich nach dem offiziellen Teil der Freisprechungsfeier unter die Anwesenden gemischt und steht neben Mouhamadou Moustapha Hanne aus Senegal, der seinen Gesellenbrief als Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik in den Händen hält. Die Ausbildung hat er in der Firma Werr und Ludwig in Hüfingen absolviert. Beide zeigen mit dem Daumen nach oben.

„Ich bin ganz besonders stolz darauf, dass Mouhamadou, der aus dem Senegal kommt, die Ausbildung geschafft hat“, sagt Rottler. Die Sprache sei die größte Hürde gewesen. „Wir müssen viel mehr in die Sprachausbildung investieren“, fordert Rottler und es werde auch immer wichtiger, Flüchtlinge zu integrieren.