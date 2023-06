Ein Fall von gemeinschaftlichem schweren Bandendiebstahl wurde am vergangenen Donnerstag am Amtsgericht Villingen verhandelt. Die Staatsanwaltschaft warf dem etwa 40-Jährigen Angeklagten, der aus der Haft vorgeführt wurde, vor, im August 2014 mit mindestens zwei weiteren Personen in eine Firma in Vörhrenbach eingebrochen und dort Metall- und Messingstangen im Wert von rund 38.000 Euro entwendet zu haben.

Diesen Grund gibt der Angeklagte an

Die Täter seien dabei höchst professionell und organisiert vorgegangen. Der Angeklagte räumte die Tat über seine Anwältin vollumfänglich ein und gab an, zur Tatzeit arbeitslos gewesen zu sein und bei dem Einbruch lediglich als Fahrer für einen festen Lohn von 300 Euro mitgemacht zu haben.

Der Vater von sechs Kindern, von denen drei taubstumm seien, habe mit dem Geld seine Familie unterstützen wollen. Die Staatsanwaltschaft hob in ihrem Plädoyer die enorme Höhe des entstandenen Schadens hervor, konnte dem Angeklagten jedoch zugute halten, dass dieser bisher keine Vorstrafen habe.

Aus diesem Grund wurde eine Bewährungsstrafe von einem Jahr und sechs Monaten beantragt. Die Verteidigung schloss sich diesem Antrag an.

Nach kurzer Unterbrechung verurteilte Richter Christian Bäumler den Angeklagten zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und drei Monaten. Außerdem wurde eine zu leistende Wertersatzzahlung von 18.934 Euro festgesetzt.