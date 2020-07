Villingen-Schwenningen vor 1 Stunde

Geplanter Übungsplatz der Bundeswehr: Klinik-Geschäftsführer will direkt bei Kramp-Karrenbauer intervenieren

Die Sorgen in der Nachsorgeeinrichtung in Tannheim sind groß, dass es zu massiven Beeinträchtigungen der Arbeit kommt. Daher will Roland Wehrle sich direkt an die Bundesverteidigungsministerin wenden.