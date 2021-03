Es war eine Premiere: Der Verbandstag des Chorverbands Schwarzwald-Baar-Heuberg (CVSBH) fand erstmals komplett digital statt. Und es hat laut Verband bestens funktioniert. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor.

74 Chöre aus der Region sind dabei

74 Chöre sind im Verband aktiv, wie Geschäftsführerin Monika Koch berichtete, 23 Vereine machen Kinder- und Jugendarbeit mit über 30 jungen Chören, 2 435 Sänger gibt es, 508 davon Kinder und Jugendliche. Viel zu tun gab es auch mit der Pflege der Webseite, den Vereinszuschüssen, der Umplanung von Veranstaltungen wegen der Pandemie und der Unterstützung in Sachen Transparenzregister.

Jugendbeirat-Projekt für Kitas tut sich noch sehr schwer

Wenig bis keine Resonanz gab es auf die Angebote des Jugendbeirats, das berichtete Thomas Schneider. Verbandschormeisterin Judith Lang-Rutha warb für das Caruso-Projekt: Damit werden Kindergärten und Kindertagesstätten für das so wichtige Singen mit Kindern ausgezeichnet. Sie warb dafür, die Kindertageseinrichtungen vor Ort darauf anzusprechen und auch für das nächste Vizechorleiter-Update, das für Ende des Jahres geplant ist. Sie warb auch für die neue Struktur der Chorleiterausbildung, die jetzt bis zur Möglichkeit, an der Musikhochschule in Trossingen zu studieren, führt.

Mitsingen vor dem eigenen Rechner

Zusammen singen, auch das ging am Samstag digital: Das vom Chor Cantutti der Chorgemeinschaft Tuttlingen mit Uli Groß aufgenommene „Ich bin ganz Chor“ wurde eingespielt, und wer mochte, sang vor seinem Rechner mit.

Abstimmungen laufen digital

Digital wurde dann auch abgestimmt. Die Entlastung des Vorstands, die Wiederwahlen von Dieter Kleinmann als Vorsitzendem, Brigitte Jani-Lutz und Joachim Walter als Stellvertretern waren einstimmig, ebenso die Wahl von Raimund Kupferschmid, der als weiterer Stellvertreter kandidierte. Einen Schriftführer gibt es nicht, den Job teilt sich der Vorstand. Schatzmeisterin Monika Koch wurde einstimmig bestätigt, in gleicher Weise Chormeisterin Judith Lang-Rutha als Verbandschormeisterin und Moni Marcel als Referentin für Öffentlichkeitsarbeit.

Als Beisitzer wurden Judith Abele-Rothenhäusler, Gabriela Gollasch, Dennis Heitinger, Michael Leuchsner, Claus Penalver, Cornelia Schöntges, Frank Schlotterbeck und Karl-Heinz Villinger gewählt, Kassenprüfer bleiben Günther Buchholz und Jürgen Eßlinger. Auch eine vom Finanzamt geforderte Satzungsänderung ging einstimmig über die Bühne.

Um den Ablauf kompakt zu halten, hatten die Vereine die Berichte des Vorstands schon vorab zugeschickt bekommen. Vorsitzender Kleinmann blickte darin auf 2019 zurück, wo es einen erfolgreichen Vizechorleiterlehrgang mit elf Teilnehmern gab, Ständchen zu runden Geburtstagen und anderen Anlässen, Vereinsjubiläen in Mühlheim und Seedorf und natürlich den Höhepunkt: das Chorprojekt „Lass die Moleküle swingen“ mit einem Konzert in Rottweil und einem Auftritt beim Chorfest in Heilbronn. Unter der Leitung von Helmut Cromm und mit dem Hilde Pohl-Trio wurde das zu einem swingenden Erfolg, alles weitere fiel dann Corona zum Opfer.

Infos im Internet:

http://www.chorverbandsbh.de