Ein leicht verletzter Radfahrer und Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 1000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls, der am Mittwoch gegen 7.30 Uhr auf der Karlstraße in Geisingen passiert ist.

Eine 70-jährige Frau war nach Darstellung der Polizei mit einem VW Passat auf der Eisenbahnstraße unterwegs und fuhr im Kreuzungsbereich auf die Karlstraße ein.

Hierbei kam es zur Kollision mit einem 12-jährige Radfahrer, der auf der vorfahrtsberechtigten Karlstraße aus Richtung Hausener Straße unterwegs war.

Bei dem Zusammenstoß erlitt der Junge glücklicherweise nur leichte Verletzungen. Ein Krankenwagen brachte ihn zur weiteren Untersuchung in eine Klinik.

Den am VW entstandenen Sachschaden schätzte die Polizei auf rund 1.000 Euro.