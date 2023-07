Ein mehrjähriger Gerichts- und Ermittlungskrimi ist zu Ende gegangen: Wie Klaus Stohrer, Richter und Pressesprecher am Oberlandesgericht (OLG) Karlsruhe, auf Anfrage mitteilt, hat der 2. Strafsenat des OLG die Revision des Angeklagten mit Beschluss vom 27. Juni als unbegründet verworfen.

Drei Jahre Freiheitsstrafe

Das Urteil des Konstanzer Landgerichts vom 17. Januar ist damit rechtskräftig. Für den ehemaligen Finanzbeamten bedeutet das, dass er seine dreijährige Gefängnisstrafe nun antreten muss.

Beim Prozess vor dem Landgericht Konstanz im Januar 2023 galten hohe Sicherheitsvorkehrungen: Es wurde befürchtet, dass der Hausverwalter angegriffen werden könnte. | Bild: Rindt Claudia

Gut zwei Jahre nach dem ersten Urteil des Villinger Schöffengerichts ist mit dem Karlsruher Urteil nun die letzte Möglichkeit passé, die Rechtskraft des Strafurteils abzuwenden.

Erstes Urteil fiel schon 2021

Im Juni 2021 hatte das Schöffengericht unter Vorsitz von Richter Christian Bäumler den heute 65-Jährigen in erster Instanz zu einer Gefängnisstrafe von drei Jahren und drei Monaten verurteilt. Gegen dieses Urteil waren sowohl der Angeklagte als auch die Staatsanwaltschaft in Berufung gegangen.

Im Januar 2023 wurde der Fall erneut vor dem Landgericht Konstanz aufgerollt. Hier kam der Mann, der in besten Zeiten fast 1000 Wohnungen verwaltet hatte, nur unwesentlich besser davon: Drei Jahre Gefängnis, so lautete das Urteil der Vorsitzenden Richterin Regina Weinacht.

Kein Anspruch mehr auf Beamtenpension

Gegen dieses Urteil hatte der ehemalige Finanzbeamte wiederum Revision beantragt. Erfolglos, wie nun in Karlsruhe entschieden wurde. Mit der Rechtskraft des Konstanzer Urteils hat der 65-Jährige nun auch keinen Anspruch mehr auf seine Beamtenpension: Diese fällt ab einer einjährigen Freiheitsstrafe weg.

Oberlehrer-Ton und armer Tropf

Die Verhandlungen hatten Prozessbeobachter immer wieder ungläubig den Kopf schütteln lassen. Mal referierte der Hausverwalter ausschweifend über eine angeblich existierende Gesellschaft bürgerlichen Rechts und versuchte, die Staatsanwältin in oberlehrerhaftem Ton zu belehren, mal stellte er sich als armer Tropf dar, den die Scheidung von seiner ersten Frau an den Rand des Ruins gebracht habe, mal präsentierte er am Landgericht stapelweise Akten.

Was mit den annähernd 700.000 Euro geschehen ist, die mehreren Wohneigentümergesellschaften bis heute fehlen – darüber verlor er indes kein Wort. Parallel zu dem Strafverfahren wurden auch mehrere Zivilklagen gegen den Finanzbeamten angestrebt. Auf finanzielle Wiedergutmachung können die Geschädigten jedoch kaum hoffen: Gegen den 65-Jährigen wurde Anfang 2022 ein Insolvenzverfahren eröffnet.