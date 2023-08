Mit einem Aufruf zur Unterstützung der Gastronomie im Ort meldet sich die Dauchinger Verwaltung. Die Gemeinde könne sich glücklich schätzen, mit einem asiatischen Restaurant und einer Trattoria zwei Gaststätten im Ort zu wissen, die bei den Bürgern beliebt und in den einschlägigen Portalen ausgesprochen gut bewertet seien. Doch der derzeit laufende Bau des Dorfplatzes sorgt für Erschwernisse und Einbußen.

Deshalb appelliert die Verwaltung an die Bürger, die Restaurants jetzt weiter zu unterstützen. „Die Arbeiten an unserem künftigen Dorfplatz sind in vollem Gange. Für den Geschäftsbetrieb unserer örtlichen Gastronomen Lillys-Asia-Restaurant und der Pizzeria La Trattoria sind diese Bauarbeiten leider auch mit erheblichen Einschränkungen beziehungsweise auch Einbußen verbunden“, heißt es dazu von der Gemeinde. Nach Fertigstellung würden die beiden Restaurants vom neuen, gepflasterten Außenbereich, der zum Verweilen einladen wird, profitieren. Aber: „Bis dahin sind wir jedoch alle gefragt, die Gastronomen vor Ort zu unterstützen.“

Vor allem das Mittagsgeschäft ist über die Sommermonate zurückgegangen – mit entsprechenden Auswirkungen auf den Umsatz. „Zeigen Sie sich bitte solidarisch und kehren Sie nach Möglichkeit bei unseren Gastronomen ein oder holen sich Ihr Mittagessen zum Verzehr zu Hause“, bittet daher die Verwaltung. Für die Bürger der Gemeinde und natürlich auch für die Akzeptanz des neuen Dorfplatzes sei es sehr wichtig, „dass wir unsere örtlichen Gastronomen halten können, denn sie tragen nicht nur zum kulinarischen Genuss, sondern auch zur Begegnung der Bürgerschaft bei“, befindet das Rathaus.

Wie auch immer es weitergeht, einstweilen nutzen auch die Gastronomen in Dauchingen die Ferien. Lillys-Asia-Restaurant bewirtet ab Freitag, 1. September, wieder. La Trattoria geht am 16. August in die Ferien und öffnet am Montag, 11. September, wieder.