von Leonie Vaas

Seit 1. Januar gilt die Mehrwegpflicht in gastronomischen Betrieben, die Speis und Trank zum Mitnehmen verkaufen. Geschäfte sind nun verpflichtet, ihren Kunden auch Mehrwegverpackungen anbieten zu können. Bei einigen läuft es gut. Bei vielen noch gar nicht.

In vielen Geschäften, Restaurants, Bäckereien und Imbissen, so erfuhr der SÜDKURIER bei seinen Recherchen, hat sich die Pflicht zu einem Mehrwegangebot für Speisen zum Mitnehmen noch gar nicht herumgesprochen. Nur wenige sind bereits mit Mehrwegbehältern am Start.

Die Mehrwegpflicht Restaurants, Bistros und Cafés, die Essen für unterwegs verkaufen, sind ab 2023 verpflichtet, ihre Produkte sowohl in Einweg- als auch in Mehrwegverpackungen anzubieten. Es ist erlaubt, die Mehrwegverpackung nur gegen ein Pfand auszugeben, das bei der Rückgabe dann wieder ausgezahlt wird. Die neue Mehrwegangebotspflicht aus dem Verpackungsgesetz richtet sich an alle „Letztvertreibenden“, also in der Regel die Gastronomiebetriebe, wie zum Beispiel Restaurants, Cafés, Bistros, aber auch Kantinen, Tankstellen und Cateringbetriebe. Von der Pflicht ausgenommen sind kleinere Geschäfte wie Imbisse, Spätkauf-Läden und Kioske, in denen insgesamt fünf Beschäftigte oder weniger arbeiten und die eine Ladenfläche von nicht mehr als 80 Quadratmetern haben

Metzgerei fühlt sich schlecht informiert

Das Problem hat beispielsweise auch die Metzgerei Haller in der Oberen Straße in Villingen. Anne Schweizer arbeitet hier als Verkäuferin. Sie berichtet, dass das Geschäft schlecht über die Mehrwegpflicht informiert worden sei. Der Betrieb müsse sich selbst auf dem Laufenden halten, Informationen vom Staat kämen spärlich oder gar nicht. Deswegen sei die Metzgerei auch nicht gut auf den 1. Januar vorbereitet gewesen und könne noch keine Mehrwegverpackungen anbieten.

Allerdings war es in der Metzgerei Haller bereits vor der neuen Regelung für die Kunden möglich, ihre eigenen Gefäße und Schüsseln mitzubringen und befüllen zu lassen.

Anne Schweizer, Metzgereiverkäuferin in Villingen, hält die Mehrwegpflicht für eine gute Sache. Gut informiert worden sei die Metzgerei Haller über die neue Regelung jedoch nicht, erklärt sie. | Bild: Leonie Vaas

Ob die Metzgerei vollständig auf Mehrwegverpackungen umrüstet oder nur schrittweise, kann die Angestellte noch nicht sagen. Ebenso sei noch unklar, wann das Mehrwegangebot anlaufen werde. Grundsätzlich findet sie aber: „Das Mehrwegsystem ist eine gute Sache.“ Weil sich der Verbrauch von Plastik und die Produktion von Müll damit stark reduziere.

Bäckerei Scherzinger hat umgestellt

Der Inhaber der Bäckerei Scherzinger, Michael Linder, berichtet, dass die Bäckerei schon vor mehreren Jahren Mehrwegverpackungen anbieten wollte. Allerdings waren die Kosten viel zu hoch, um das als einzelner Betrieb auf die Beine zu stellen. „Der Pfand von einem Becher Kaffee hätte dann sechs Euro betragen, dass kann man keinem Kunde zumuten“, erklärt Linder.

Somit freut es ihn umso mehr, dass es jetzt mithilfe der Becher vom Hersteller Recup GmbH möglich sei, Mehrwegverpackung im Betrieb einzusetzen. Die Recup-Produkte werden in seinem Betrieb ausschließlich für Kaffee zum Mitnehmen angeboten. Kuchen oder ähnliches werden weiterhin auf Unterlagen aus Pappe angeboten.

Einfache Rückgabe der Becher

Für einen Becher Kaffee zahlt der Kunde bei Linder zusätzlich einen Euro Pfand. Linder beabsichtigt, eine blaue Tonne mit der Aufschrift „Recup“ in der Bäckerei aufzustellen. So können benutzte und kaputte Becher zurückgebracht werden. Entweder bekomme der Kunde dann einen neuen Becher oder das Pfand zurück, berichtet Linder. Ein vom Kunde mitgebrachter Becher wird nicht befüllt. „Vor allem aus Hygienegründen“, begründet Linder.

Michael Linder ist der Inhaber Bäckerei Scherzinger in Donaueschingen. Schon seit langem wollte er einen Weg für mehr Nachhaltigkeit und Mehrwegverpackungen finden. Mithilfe der Mehrweg-Becher ist das jetzt möglich. | Bild: Leonie Vaas

Der Aufwand der neuen Mehrwegverpackung sei dennoch relativ groß. „25 Euro kosten die Lieferungen der Becher pro Filiale“, sagt Linder. Hinzu komme, dass diese „auch wieder gespült werden müssen.“ Kaputte Becher müssen ersetzt werden. Die benutzten Becher werden in Linders Bäckerei an das Hauptgeschäft weitergeleitet und dort wieder sauber gemacht.

Einige Mitarbeiter seien nicht zufrieden. „Viele finden es einfacher, einen Pappbecher zu befüllen, der anschließend weggeworfen wird, als den Recup Becher nachher wieder anzunehmen und zu spülen“, weiß Linder.

Trotzdem ist er sicher, dass „die Nachfrage, vor allem von Stammkunden, hoch sein wird“. Denn diese könnten morgens ihren Kaffee in einem Mehrwegbecher holen und ihn am nächsten Tag wieder abgeben. Ob sich das Konzept lohnt, könne er aber noch nicht richtig sagen. „Die Becher müssen erst geliefert werden.“ Sobald sie eintreffen, will er loslegen.

Mehrwegprodukte auch in Schulen

Da Linder auch der Inhaber der Kioske in den Gewerblichen und Kaufmännischen Schulen in Donaueschingen ist, werden dort ebenfalls Mehrwegverpackungen verwendet. „Bald werden Automaten mit Recup-Bechern aufgestellt“. Was ihn sehr freut: In den Kaufmännischen Schulen haben sich der Direktor und das Lehrerkollegium für mehr Nachhaltigkeit und Mehrwegverpackungen eingesetzt.

Schon seit zwei Jahren auf Mehrweg

Lena Hebel ist Teilhaberin und Leiterin des Burger-Restaurants Twist in der Karlstraße Donaueschingen. Sie berichtet, dass das Restaurant bereits seit zwei Jahren Becher von Recup für Getränke zum Mitnehmen anbiete. Auch sie verlangt für den Mehrwegbehälter einen Euro Pfand.

Außerdem berichtet die Geschäftsführerin, dass sie bereits mehrere nachhaltige Produkte von des Mehrwegherstellers ausprobiert hätten. Die Mehrweg-Schüsseln (“Rebowls“) hält sie allerdings für ungünstig. Die Burger fingen an, darin „zu schwitzen“, schildert sie. So wurde der Entschluss gefasst, nur die Becher zu verwenden. Die Umstellung auf die Mehrweggefäße beurteilt Lena Hebel unterm Strich für gut machbar.

Lena Hebel leitet das Burger-Restaurant Twist in Donaueschingen. Bereits seit zwei Jahren werden hier aus Umweltgründen die nachhaltigen Becher von Recup angeboten. | Bild: Leonie Vaas

Beschwerden wegen fehlender Pappbecher

Es gab aber auch negative Erfahrungen. Zeitweise wurden im Twist nur Mehrwegbecher angeboten. Das kam bei einigen Kunden nicht gut an, weil sie einen Euro mehr zahlen mussten. Viele hätten sich beschwert, berichtet Lena Hebel. Einige Kunden fanden es einfacher, den Kaffee aus Einwegbechern zu trinken, „da sie diesen später einfach in den Müll werfen können“, erklärt Hebel. Für solche Fälle wurden extra wieder ein paar Pappbecher angeschafft.

Von den Mitarbeitern seien indes positive Rückmeldungen gekommen, schildert Hebel. Sie haben zwar etwas mehr Arbeit, dafür erheblich weniger Müll. Der Umweltgedanke sei für das Team der größte Antrieb, die Umstellung auf Mehrweg voranzubringen, unterstreicht die Geschäftsführerin.

Selbstverständlich, ergänzt sie, können Kunden auch ihre eigenen Mehrweggefäße mitbringen. Vor allem Berufstätige würden in der Frühstückspause oft vorbeikommen und sich zum Beispiel ihr Rührei in die eigene Dose legen lassen. Das funktioniere schon seit einiger Zeit wunderbar, meint Hebel.

In vielen Geschäften bringen Kunden inzwischen selbst eigene Behälter mit, um Speis und Trank mitzunehmen. Geeignet sind dafür auch solche Tupper-Behälter. | Bild: Leonie Vaas