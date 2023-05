Als Elmar Weißer aus Brigachtal am Donnerstagmorgen gegen 10 Uhr einkaufen geht, wundert er sich über die Aufregung Edeka-Parkplatz: „Ein Mann war ganz aufgebracht, schrie etwas und rannte zu einem Baggerfahrer bei der Firma Scholz auf der anderen Seite.“

Krankenwagen und Polizei vor Ort

Als Weißer wenige Minuten aus dem Supermarkt kommt, erfährt er, was geschehen ist: Beim Schrottpressen auf dem Gelände der Firma Scholz Metall ist offenbar etwas explodiert. Metallteile sollen über den ganzen Edeka-Parkplatz geflogen sein, Krankenwagen und Polizei sind vor Ort.

Flaschenteil wird zum Geschoss

„Ja, es hat eine Explosion gegeben“, bestätigt Dieter Popp vom Polizeipräsidium Konstanz auf Anfrage. Beim Pressen des Metallschrotts habe sich ein Teil der Flasche durch den Druck gelöst und sei wie ein Geschoss über die Straße „Beim Kalkwerk“ auf den Parkplatz geflogen.

„Auch ein Feuerzeug kann in die Luft gehen, wenn es noch nicht ganz leer ist.“ Polizeisprecher Dieter Popp

Dort sei das Teil zunächst gegen ein Auto geprallt, abgewiesen worden und habe anschließend die Scheibe der Beifahrerseite eines weiteren Autos durchschlagen. Ein 55 Jahre alter Mann, der in diesem Auto saß, wurde durch Glassplitter verletzt und vom Rettungsdienst ins Schwarzwald-Baar-Klinikum gebracht.

Hoher Druck im Inneren

„Offenbar war die Gasflasche nicht vollständig entleert“, sagt Dieter Popp. Gas in Flaschen sei sehr stark komprimiert und könne durch externen Druck bersten. „Auch ein Feuerzeug kann in die Luft gehen, wenn es noch nicht ganz leer ist“, verdeutlicht Popp.

Polizei ermittelt gegen Mitarbeiter

An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Die Polizei ermittelt gegen den Mitarbeiter der Metallfirma wegen fahrlässiger Körperverletzung. „Er muss dafür Sorge tragen, dass nur vollständig entleerte Behälter gepresst werden“, so der Polizeisprecher.

Gasexplosionen können verheerend sein: Erst im März war in Stuttgart nach einer Explosion ein ganzes Wohnhaus eingestürzt. Eine zunächst als vermisst gemeldete 85-jährige Frau kam bei dem Unglück ums Leben.

Bei der Firma Scholz war Geschäftsführer Thomas Scholz am Freitag nicht im Haus und somit für eine Stellungnahme nicht erreichbar.