Harald Klein bewirtschaftet seinen Garten in Villingen nach den Regeln der Mischkultur. Und auch der Mond hat bei ihm ein Mitspracherecht.

Nahe an der Villinger Innenstadt, hinter alten Mehrfamilienhäusern in der Kirnacher Straße, die früher der Baugenossenschaft gehörten, bewirtschaftet Harald Klein mehrere Gartenflächen. Von seinem Zuhause in der Fördererstraße sind es nur wenige