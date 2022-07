Ein Autofahrer hat in Tuningen (Schwarzwald-Baar-Kreis) einen Fußgänger mit seinem Wagen rund 50 Meter mitgeschleift. Der 42-Jährige wurde leicht verletzt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Er versuchte am Mittwochabend, den Fahrer mit einem Handzeichen anzuhalten. Dieser steuerte mit seinem Transporter in Richtung des 42-Jährigen und erfasste ihn. Der Mann klammerte sich an die Frontscheibe, bis der Autofahrer abbremste. Der Fahrer flüchtete, sein Motiv war zunächst unklar. (dpa)