Schwarzwald-Baar vor 1 Stunde Für die einen viele Chancen, für die anderen viel Stress: das Buhlen um Fachkräfte und Lehrlinge Unternehmen suchen oft verzweifelt nach Personal. Junge Leute haben dagegen die Qual der Berufswahl. Auf der Messe „Jobs for Future“ gibt es zahlreiche Angebote.

Auf der Jobs for Future können Berufseinsteiger, aber auch Um- und Wiedereinsteiger sich ausgiebig über das Berufsangebot in der Region informiern, und vor Ort in bestimmte Branchen hinein schnuppern (Symbolbild). | Bild: Michael Kienzler