Der Countdown läuft – das Sommer-Open-Air-Festival – die Sommersinnfonie – beginnt am 11. Juli und dauert bis zum 15. Juli. Das Programm beginnt dieses Jahr einen Tag früher und dauert einen Tag länger, und zwar deshalb, weil die Kur- und Bäder GmbH der Sommersinnfonie am Samstag, 15. Juli, das Lichterfest anschließt. Weg fällt dafür die beliebte sonntägliche Frühschoppen-Veranstaltung mit der Joe-Williams-Band, da der Sonntag für die Abbauarbeiten genutzt werden muss.

Die Kur- und Bäder GmbH (Kubä) Bad Dürrheim kündigt deutschen Pop, Schlager, Blasmusik und Rock‘n-Roll-Musik an. Auftreten wird zur Eröffnung traditionell das Blasorchester Bad Dürrheim, dann spielen Papi‘s Pumpels, der Schlagersänger Sasha und schließlich, am vierten Abend, die Kultband Spider Murphy Gang.

Auftakt wie gewohnt traditionell

Das Blasorchester Bad Dürrheims sorgt wie immer für den Auftakt der Sommersinnfonie. Das Blasorchester Bad Dürrheim bei der Sommersinnfonie hat Tradition, denn seit 2006 ist es ein fester Bestandteil der Konzertreihe. Die Konzertbesucher dürfen sich auf ein bunt gemischtes Konzertprogramm mit bekannten Melodien freuen. Der Rathausplatz bietet genügend Sitzmöglichkeiten. Bei schlechtem Wetter findet das Konzert im Haus des Bürgers statt. Der Eintritt zu diesem Abend auf dem Rathausplatz ist frei. Einlass ist ab 19 Uhr, das Konzert beginnt um 20 Uhr.

Bestens bekannt aus der Region

Mit Papis Pumpels folgt ein Abend voller Schlagermusik. Seit über zehn Jahren begeistert die Party- und Coverband ihr Publikum und heizt diesem ordentlich ein.

Die Coverband Papis Pumpels tritt am Mittwoch, 12. Juli, auf und verspricht, dem Publikum auf dem Rathausplatz einzuheizen. | Bild: Papis Pumpels

Die Kubä kündigt eine Pumpelnacht mit einem bunten Mix aus hochkarätiger Musik und jeder Menge Aktion und Spaß auf der Bühne an. Einlass ist ab 18.30 Uhr, das Stehkonzert beginnt um 20 Uhr. Die Karten kosten im Vorverkauf 20 Euro (ermäßigt 18 Euro), an der Abendkasse 23 Euro.

Sasha beehrt die Kurstadt

Einer der erfolgreichsten, beständigsten und wandlungsfähigsten Entertainer Deutschlands – Sasha (auch bekannt als Dick Brav) – beehrt Bad Dürrheim. Wer erinnert sich nicht an die Hits aus den 1990ern wie „If you believe“ oder „I feel lonely“?.

Schlagersänger Sasha tritt am Donnerstag, 13. Juli, auf. | Bild: Jens Koch

Der Star-Entertainer ist mehrfach preisgekrönt und mit Gold und Platin ausgezeichnet. Im Vorverkauf kosten die Karten 51 Euro (ermäßigt 48 Euro), an der Abendkasse 55 Euro. Einlass ist ab 18.30 Uhr, das Stehkonzert beginnt um 20 Uhr.

Spider Murphy Gang am Freitag

Den Skandal im Sperrbezirk rollt die Spider Murphy Gang an diesem Abend – zumindest musikalisch – neu auf. Der gute alte Rock wird alle Herzen höher schlagen lassen. Die Band steht seit über 40 Jahren auf der Bühne.

Die Spider Murphy Gang ist am Freitag, 14. Juli, zu Gast in Bad Dürrheim. Da leben Erinnerungen auf. | Bild: Hangen Photo

„Musik der Extraklasse ist garantiert, und der Rathausplatz wird zum Beben gebracht“, so die Kubä in ihrer Ankündigung. Hier kosten die Eintrittskarten 43,50 Euro im Vorverkauf (ermäßigt 41,50 Euro), an der Abendkasse 47 Euro. Einlass ist ab 18.30 Uhr, Konzertbeginn um 20 Uhr.

Abschluss am Samstag

Die Innenstadt wird wieder zur großen Flanier- und Erlebnismeile. Hunderte bunter Lichter, zusätzlich zur großen Rathausbühne zwei weiteren Bühnen in der Innenstadt, musikalische Unterhaltung und ein buntes Rahmenprogramm versprechen von 17 bis 24 Uhr einen lauen Sommerabend der Extraklasse. Bewirtet wird von Bad Dürrheimer Vereinen; an 14 Foodtrucks kann man sich verköstigen.

Tickets und Infos Karten für die Sommersinnfonie gibt es bei der Kur- und Bäder GmbH im Haus des Gastes, Telefon 07726 666266, bei allen Vorverkaufsstellen des Kulturtickets Schwarzwald-Baar-Heuberg sowie online unter www.sommersinnfonie.de oder www.reservix.de, www.eventim.de. Vorverkaufsstellen des Kulturticket Schwarzwald-Baar-Heuberg sind auch unter www.sommersinnfonie.de zu finden. Alle Veranstaltungen sind Open-Air-Veranstaltungen. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.sommersinnfonie.de.

Im Hindenburgpark finden Feuershows statt, auf der Rathausbühne spielt unter anderem die Joe Williams Band; weitere Bühnen befinden sich an der Volksbank und beim Gasthaus „Krone“. Im Bereich der Stillen Musel arbeiten die Graffity-Künstler an ihren Werken weiter. Das Programm wird noch gesondert angekündigt.

Sperrungen bleiben nicht aus

Bis Sonntag, 16. Juli um 21 Uhr, ist die Luisenstraße/der Rathausplatz für den Fahrzeugverkehr voll gesperrt. Von der Bahnhofstraße aus kommend ist die Luisenstraße bis zum „Café Röder“ befahrbar, von der Huberstraße aus kommend bis zur Luisenpassage. Die Umleitungen in das Kurgebiet und zum Solemar sind ausgeschildert.