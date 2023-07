Carla Knöpfle aus Blumberg hat bereits als kleines Mädchen damit begonnen, mit Kreide zu malen und am Street-Art-Festival teilzunehmen. Diesmal tritt sie erneut in der Kategorie Familie an und kann sich über einen besonderen Platz freuen: ihr drei mal drei Meter großes Kunstwerk mit einem farbenfrohen Papagei ziert als erstes Bild den Bereich direkt hinter dem Haupteingang nach der Abbiegung in die Weiherdammstraße.

„Es ist alles bestens organisiert. Wir haben wie alle Teilnehmer eine Künstler-Info erhalten, in der steht, wann man wo sein muss und in der auch viele wertvolle Tipps und Tricks rund um die Straßenmalerei enthalten sind“, erklärt Mutter Sara. Dazu gehört etwa die richtige Vorbereitung des Untergrundes, damit die Kreide dann auch gut auf der Straße hält und richtig zur Geltung kommt. Wie das genau funktioniert, erklärt Bruder Toni im Video.

Carla und Toni Knöpfle zeigen, wie man den Untergrund gut präpariert Video: Conny Hahn

Sie vertritt das Jugendhaus-Team

Lea Fritz kommt ebenfalls aus Blumberg, ist zum allerersten Mal dabei und tritt in der Kategorie Hobby 13 an. Sie vertritt das Jugendhaus-Team, in dem sie als Kunst- und Kultusministerin aktiv ist. In den letzten Monaten konnte sie bereits mehrfach bei den Schminkmädels des Jugendhaus-Teams in Aktion gesehen werden, wenn es darum ging, kleine Kinder mit bunten Schmink-Gesichtern in ihre Lieblingstiere oder andere Motive zu verwandeln.

In ihrer Freizeit malt sie generell sehr gerne. Dabei hat sie auch ihr Motiv mit einer „Augenkerze“ entworfen, das sie beim Street Art Festival Stück für Stück auf den Asphalt überträgt.

So bekommt Lea Fritz ihr Bild auf die Straße Video: Conny Hahn

Mit ganz eigener Technik angereist

Pascal Schulte hat eine etwas weitere Anreise hinter sich, denn er kommt aus Witten im Südosten des Ruhrgebiets. Nach etlichen Bewerbungen bei verschiedenen Straßenkunst-Veranstaltungen freut er sich, zum ersten Mal in Blumberg dabei sein zu dürfen und dabei als Hobbymaler bei den Erwachsenen anzutreten.

Er hat seine ganz eigene Technik, um seine Kunstwerke unzerstörbar zu machen, in dem er auf ein einfaches Hilfsmittel setzt, das Haarspray oder andere schützende Lacke verzichtbar macht. Wie das genau funktioniert, erklärt er in einem Video. Und er hat sein ganz eigenes Tempo: Üblicherweise malt er bis zu 75 Meter in drei Tagen.

Pascal Schulte erklärt, warum er die Kreide verreibt Video: Conny Hahn

Erstes Kunstwerk ganz alleine

Aus Bräunlingen-Waldhausen geht Familie Fischer an den Start. In den vergangenen Jahren haben Vater Markus und sein Sohn Noah immer an einem gemeinsamen Bild gemalt. In diesem Jahr meistert Noah sein erstes Kunstwerk ganz alleine.

Er hat sich dafür ein Motiv aus einem seiner Lieblingsfilme „Guardians of the galaxy“ ausgesucht. Besonders gefällt ihm die Atmosphäre auf dem Street Art Festival sowie die Nähe zu anderen Künstlern, mit denen man sich austauschen und auch mal den ein oder anderen Tipp bekommen kann.

Noah Fischer holt sich bei anderen Künstlern Tipps Video: Conny Hahn

Die kreative Familie

Begeisterte Wiederholungstäter, die bereits zum fünften Mal als Teilnehmer in Blumberg dabei sind, ist die Schwenninger Familie von Joachim Rothfelder und seiner Frau Elke Wallochny sowie ihren Kindern. Die ganze Familie ist von Haus aus sehr kreativ und beim Street Art Festival kann jeder Einzelne davon seine Talente entfalten.

„Hier passt einfach alles. Die Leute, die hierherkommen, wollen wirklich auch Kunst sehen. Und das Rahmenprogramm ist auch sehr schön“, erläutert Elke Wallochny rundum zufrieden.