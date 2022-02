Villingen-Schwenningen vor 1 Stunde

Fridays 4 Future VS meldet sich mit Geburtstagsdemo zurück – Bewegung will wieder mehr Druck auf der Straße ausüben

Vor drei Jahren gingen die Schüler in VS erstmals für das Klima auf die Straße. Die Pandemie bremste Fridays 4 Future zwar aus, jetzt soll aber wieder verstärkt Druck ausgeübt werden. Wann ist was geplant und wie weit schreitet der Generationenwechsel innerhalb der Gruppe voran?